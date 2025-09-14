Concerto in Pinacoteca. É il Frescobaldi day

Oggi il Frescobaldi Day giunge al suo evento più importante, ovvero il concerto proposto dal Collegium vocale et instrumentale Nova Ars Cantandi, diretto da Giovanni Acciai, con Ivana Valotti all’organo. A ospitarlo – con inizio alle 17 – sarà il Salone d’onore della Pinacoteca nazionale a Palazzo dei Diamanti, in stretta collaborazione con i Musei Nazionali di Ferrara. L’occasione è quella di riscoprire aspetti e personalità della cultura musicale del Seicento ferrarese, tra cui Giovanni Legrenzi, che fu a Ferrara dal 1656, come maestro di cappella dell’Accademia dello Spirito Santo di Ferrara, fino al 1665. Di questa figura di primo piano della musica del XVII secolo, verrà in questa occasione proposto il Vespro della Beata Vergine, tratto dai Salmi a cinque. Tre voci e due violini. Opera quinta, intercalato dall’esecuzione di pagine frescobaldiane. L’ingresso al concerto è a pagamento (10 euro intero, 5 euro abbonati Large di Ferrara Musica), fino a esaurimento della capienza disponibile. Tutte le iniziative del Frescobaldi Day rientrano nel calendario degli eventi legato ai festeggiamenti per il trentennale dell’inserimento di “Ferrara, città del Rinascimento” nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco.