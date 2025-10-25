Concorso intitolato a Montesi militare fanese caduto in Libano

Un mare di valori, di memoria e di speranza. È quello che il Gruppo Anmi di Fano vuole trasmettere con il nuovo concorso a premi intitolato a Filippo Montesi, giovane marinaio fanese caduto in Libano durante una missione di pace. L’iniziativa, dal titolo evocativo "Oceano di Pace", è stata condivisa con l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi e con i dirigenti dei licei cittadini, e si rivolge agli studenti delle classi quarte delle scuole superiori di Fano. L’obiettivo è far conoscere ai ragazzi la storia e il sacrificio di Montesi, ma anche invitarli a riflettere sul valore delle missioni internazionali e sul significato profondo della parola "pace", oggi più che mai attuale.

"In un mondo dove la pace è spesso un sogno lontano – recita il testo del bando – le missioni di pace rappresentano un faro di speranza. Vogliamo rendere omaggio a chi ha dedicato la vita a questo ideale, come fece il nostro concittadino Filippo Montesi". Il concorso sarà presentato ufficialmente lunedì 27 ottobre al Politeama di Fano, con la partecipazione delle autorità civili e militari, degli insegnanti e degli studenti. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro marzo 2026 e la premiazione si terrà entro la fine di maggio.

"Con questa iniziativa – spiega il presidente dell’ANMI di Fano Fabio Launaro – intendiamo creare un ponte tra le giovani generazioni e la memoria, per ricordare che dietro ogni uniforme ci sono persone, sogni e ideali che meritano di essere conosciuti". Un progetto che unisce scuola, cultura e impegno civile.