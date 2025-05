Concorso musicale. Scuola Fermi sul podio

Hanno raggiunto il tetto d’Italia gli alunni delle scuole ‘medie’ dell’istituto comprensivo ‘Enrico Fermi’ di Mondolfo che frequentano il corso di indirizzo musicale. Un’orchestra formata da 37 di loro, frequentanti le classi seconde e terze, dei plessi di Mondolfo, San Costanzo e Monte Porzio, ha trionfato al 9° Concorso nazionale ‘Scuole in Musica’ svoltosi al Palazzo della Gran Guardia a Verona. L’esibizione dei portacolori del ‘Fermi’ si è tenuta lunedì con tre brani trascritti per orchestra scolastica: ‘The Pink Panther (Theme) di Henry Mancini; ‘La Foule’ di Edith Piaf; e la ‘Corsa dei Cammelli’ di autore ignoto. Interpretazioni di grande livello che hanno indotto la giuria a conferire al gruppo cesanense il punteggio più alto: 98 su 100, valevole per il primo premio assoluto.

Ad accompagnare nella prestigiosa trasferta veneta le ragazze e i ragazzi del ‘Fermi’ sono stati i loro insegnanti del corso musicale: la professoressa Simona Bruscoli, docente di pianoforte; Jean Gambini (clarinetto e sax); Ludovico Mennò (chitarra); e Luca Nicolini (violino). Un risultato che, ovviamente, fa piacere innanzitutto alle famiglie dei ragazzi che hanno scelto questa esperienza curriculare in più per i propri figli (la quale, considerati gli alunni di prima ‘media’ che non hanno partecipato alla esibizione veronese e alcune defezioni tra i ragazzi di seconda e terza, si tratta in tutto di circa 70 scolari, ndr) e che adesso sono ancora più determinati a spronare i loro ragazzi in questo percorso delle sette note.

"Si tratta di un risultato di grande lustro per il nostro istituto comprensivo – evidenzia la dirigente Anna Maria Landini -, che dimostra l’importante preparazione fornita dagli insegnanti e del loro impegno verso i nostri ragazzi". Orgoglioso della vittoria a livello nazionale degli studenti del comprensivo ‘Fermi’ è anche il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri: "Il risultato ottenuto dai nostri ragazzi – ha detto il primo cittadino – è la dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dagli alunni e dai loro docenti, che ci rendono orgogliosi di quanto realizzato. L’indirizzo musicale è un’eccellenza della nostra scuola, attenta alla formazione dei ragazzi".

Sandro Franceschetti