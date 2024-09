Concorso per giovani clarinettisti. Fano incoronerà il migliore

E’ arrivato alle fasi finali il 4° Concorso Musicale Internazionale Città di Fano dedicato al clarinetto. L’unico di questo genere al mondo e per questo già noto negli ambienti musicali internazionali. Sono 25 i giovani clarinettisti che giungeranno in città dal 19 al 23 settembre per partecipare alle selezioni del premio che mette in palio al primo classificato 2.500 euro in denaro, che diventano 1.500 per il secondo e 500 euro per il terzo.

"Già la giuria stessa qualifica la bontà di questo evento, di cui il maestro Sauro Nicoletti è il motore ma che è stato fatto crescere in questi anni dalla Fondazione Carifano che lo ha promosso e valorizzato" ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Fano Lucia Tarsi presentando la cinquina di esperti in giuria: oltre a Sauro Nicoletti, direttore artistico e presidente di giuria, troviamo Enrico Maria Baroni (1° Clarinetto dell’Orchestra Nazionale della Rai), Giuliano Giuliani (già Corno inglese con l’obbligo di oboe dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna), Fabrizio Meloni (1° Clarinetto dell’Orchestra del Teatro alla Scala) e Luca Sartori (1° Clarinetto del Teatro San Carlo di Napoli). Organizzato per il 4° anno consecutivo dall’Associazione Arte e Musica di Fano in collaborazione con la Fondazione Carifano (che mette a disposizione anche gli spazi) e con il patrocinio del Comune di Fano, l’evento in programma dal 20 al 22 alla Pinacoteca San Domenico è dedicato ai giovani clarinettisti di età compresa tra i 15 e 35 anni. Provengono da undici regioni italiane e da Francia, Germania, Ucraina, Cina e Giappone: età media 23 anni (il più giovane ha 19 anni il più “anziano“ 26 anni), di cui 7 ragazze e 18 ragazzi. I giovani sono attesi a Fano per le selezioni (aperte al pubblico) davanti alla giuria dalle 9 alle 18,30 di venerdì 20.

In questa sede la giuria farà una prima selezione, per ammettere alla semifinale del giorno dopo un massimo di 15 concorrenti. La finale si terrà domenica 22 (al mattino, dalle 9 alle 12) e vedrà i tre partecipanti eseguire il brano di W.A Mozart KV622 per clarinetto e pianoforte mentre alla sera i vincitori si esibiranno in un concerto pubblico gratuito, alle 17 in Pinacoteca San Domenico.

Tiziana Petrelli