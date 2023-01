Fano, condòmini Erap lasciati senz’acqua. Quelli in regola scrivono all’avvocato

Condòmini Erap senz'acqua (foto di repertorio)

Fano, 15 gennaio 2023 – C’è una soluzione per risolvere il problema degli utenti morosi per il consumo di acqua del condominio Erap di Bellocchi, tutelando al tempo stesso quelli che invece sono in regola: l’installazione di sub-contatori rispetto al contatore generale. Operazione da fare il prima possibile secondo i condomini "regolari". Ma chi paga questa spesa? È difficile che coloro i quali sono già morosi con Aset per le bollette di acqua non pagate si accollino la ulteriore spesa di installare dei sottocontatori, molto più probabile quindi che tocchi all’Erap (ente regionale per l’abitazione pubblica) dover sostenere questo investimento.

A distanza di oltre un mese da quando il 29 novembre scorso il "caso" è scoppiato in tutta la sua gravità con Aset che ha sospeso l’erogazione dell’acqua a tutto il condominio – poi ripristinata per ordine del sindaco Seri – 10 dei 18 condomini dell’immobile sito in via XXVII Strada di proprietà dell’Erap Marche che sono in regola con i versamenti si sono rivolti all’avvocato Andrea Angeletti di Fano per sollecitare l’adozione di tale soluzione. Dopo aver accertato dall’amministratore del condominio che episodi analoghi si erano già verificati negli anni addietro, l’avvocato Andrea Angeletti ha preso carta e penna e scritto all’Erap di Ancona e per conoscenza al sindaco Seri, all’Aset e all’amministratore.

"È evidente che tale incresciosa e sgradevole situazione, - scrive l’avvocato Angeletti - riconducibile alla presenza di un unico contatore centralizzato, ha creato e potrebbe creare in futuro notevoli disagi alle persone che vi abitano e che hanno sempre provveduto regolarmente al pagamento degli importi di propria competenza. Atteso quanto sopra, considerata l’urgenza e l’improrogabilità della problematica evidenziata, al fine di evitare l’aggravamento del danno e che tali episodi possano nuovamente riproporsi, vi invito e diffido a provvedere in tempi rapidi all’installazione di valvole di interruzione del servizio idrico per ogni unità abitativa (sotto-contatori) da attivare esclusivamente nei confronti di coloro che dovessero risultare morosi nel pagamento della fornitura dell’acqua. In difetto sarò costretto, mio malgrado, a tutelare le ragioni dei miei assistiti innanzi alla competente Autorità giudiziaria".

Già in occasione della sospensione dell’erogazione dell’acqua a novembre scorso l’assessore al Welfare Dimitri Tinti aveva assicurato, dopo un incontro con tutte le parti interessate, la necessità di separare le utenze con delle valvole per ciascun appartamento e che l’Erap si sarebbe accollata la spesa. Piuttosto che continuare a pagare a fondo perduto le utenze dei condomini morosi, l’Ente regionale per l’abitazione pubblica potrebbe chiudere la diatriba installando dei sotto-contatori ed evitare così il ricorso alla magistratura.