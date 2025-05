Confermato lo show di domenica

L’incidente sui cieli di Pantelleria non ferma le Frecce Tricolori. Sul sito dell’aeronautica militare rimangono gli appuntamenti di Rimini, dove domenica è prevista una vera e propria esibizione, e quello di lunedì a Roma con il sorvolo dei campi degli internazionali di tennis. "I tre piloti coinvolti stanno bene – commenta l’organizzazione – si sono comportati in modo egregio dal punto di vista professionale, dimostrando quanto sia importante il loro addestramento in casi di criticità". Non è esclusa una formazione ridotta.