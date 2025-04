Consigli di quartiere ’corsari’: mezzora per eleggere presidente e vice

Si deve entrare, visionare le candidature, votare e verbalizzare. Il tutto ripetuto due volte: una per il presidente, un’altra per il vice. E c’è mezzora di tempo per ciascuno dei 10 consigli. "Un nuovo brutto segnale" commenta il segretario della lista civica Fano Cresce, Stefano Amatori (in foto) a proposito delle modalità con cui la maggioranza ha deciso di procedere alla votazione dei presidenti e dei vicepresidenti per ognuno dei 10 consigli di quartiere. "Le riunioni – fa presente – sono state convocate tutte nello stesso luogo (la sala della Concordia) in soli due giorni e ad intervalli di mezz’ora. Sono stati previsti per i consiglieri solo 30 minuti di tempo per entrare, raccogliere le candidature, procedere con le votazioni (in prima e seconda votazione è richiesta la maggioranza dei presenti), verbalizzare, e ripetere il procedimento per il presidente e il vice e uscire dalla sala. L’idea che nemmeno tanto velatamente traspare è quella di un bel tavolo già apparecchiato con cibo pronto e caldo, in cui sarà sufficiente sedersi e mangiare". "Un nuovo brutto segnale che, a fronte della già cattiva gestione complessiva della questione, sarebbe stato proprio il caso di evitare". Amatori ricorda come Fano Cresce abbia già "criticato con forza le modalità di scelta dei consiglieri di quartiere volute dalla maggioranza (25% il caso, 75% decisi dalle forze politiche che siedono in consiglio). In questo modo la maggioranza ha scelto di non correre rischi, blindando di fatto il controllo di tutti e dieci i consigli di quartiere. Lo ha fatto concedendo poche briciole alla minoranza, a cui sono stati attribuiti solo 5 consiglieri sui 15 scelti dal consiglio. Ciononostante, come lista abbiamo deciso di non tirarci indietro cercando di indirizzare la scelta dei consiglieri su criteri che andassero oltre la vicinanza politica alla nostra lista. Purtroppo questo modo di operare non ci ha messo al riparo dalla pessima immagine che tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di minoranza, hanno trasmesso alla cittadinanza. Tali premesse, avrebbero dovuto spingere la maggioranza ad alzare al massimo il livello di sensibilità nella gestione dell’iter per l’insediamento dei consigli, ma così – conclude – non è stato".