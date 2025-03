"Consigli di quartiere ridicoli. Hanno voluto piazzare i loro"

"Ridicolo il progetto dei consigli di quartiere". Il presidente di Italia Viva, Etienn Lucarelli, si unisce al coro delle critiche sui nuovi consigli di quartiere. "Il vero rischio – afferma il presidente Lucarelli – è che questo sia tutto fuorché partecipazione". E poi l’appello al sindaco di Fano: "Lasci da parte la necessità di piazzare uomini per il controllo politico della città. Quello è il primo modo per far percepire debolezza di governo e paura. Se poi a questo ci mettiamo l’accordo politico accettato dalle minoranze, il progetto dei consigli di quartiere diventa assolutamente poco dignitoso".

Secondo Lucarelli quello che oggi serve è "un processo di accompagnamento e crescita delle attività sociali esistenti. La nascita diffusa di associazioni attive, di comitati, il lavoro costante delle parrocchie, quello dei circoli anziani, sono il segno che esiste un particolare tratto distintivo del carattere dei fanesi, che si concretizza nella partecipazione attiva e sociale. Siamo persone del fare, ci piace stare in comunità e costruire, un valore che va accompagnato e fatto crescere, non controllato a fini elettorali". Lucarelli fa poi alcuni esempi positivi: "La risposta del Comitato genitori di Sant’Orso ai fatti accaduti ad Halloween qualche anno fa, il lavoro di Poderino contro il disagio giovanile forte, il centro sociale di Ponte Sasso, la valorizzazione del borgo di Metaurilia, la creazione di Bellocchi Comunità e di Torrette Promotion o quanto è riuscita a creare la Coop Tre Ponti a favore di associazioni sportive, culturali o sociali". E ancora ricorda: "Quanto è stato fatto a Centinarola, Bellocchi, Tombaccia, Roncosambaccio, Gimarra, Carrara, Caminate e il comitato nato negli ultimi anni a Cuccurano. E’ assolutamente nocivo un percorso che voglia governare questi processi, rischiando di non saperli gestire né rispettare. Chi ha cercato di controllare i processi partecipativi, li ha sempre distrutti al posto di valorizzarli".

La lista del sindaco ’Cambia Passo’ parla, invece, di "un’istituzione fondamentale per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini che la nuova amministrazione ha realizzato in meno di dieci mesi. Il metodo dell’autocandidaura e l’elezione dei consiglieri da parte del consiglio comunale ha sollecitato un confronto, alcune volte aspro, tra maggioranza e minoranza ma ha aperto la strada a una soluzione condivisa. I consiglieri eletti sono il frutto di un confronto tra i vari partiti di ciascuna coalizione che hanno valutato, in primis, le caratteristiche dei candidati a coprire tale ruolo. Purtroppo, tanti aspiranti consiglieri, altrettanto validi, sono rimasti esclusi ma come Fano Cambia Passo siamo d’accordo perché anche i non eletti possano partecipare ai consigli di quartiere".

an. mar.