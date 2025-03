Consiglieri di quartiere, bagarre tra opposizione e maggioranza

E’ bagarre tra opposizione e maggioranza sull’elezione in consiglio dei 150 consiglieri di quartieri che si andranno ad aggiungere ai 50 già estratti a sorte. "Il centrodestra vuole imporre i suoi numeri (11 per la maggioranza 4 per l’opposizione ndr) con modalità – denunciano i capigruppo Cristian Fanesi (Pd) e Samuele Mascarin (In Comune) – che sono poco rispettose delle persone che si sono candidate (oltre 500 ndr)". La riunione dei capigruppo consiliari di mercoledì scorso, che avrebbe dovuto definire modalità di elezione dei consiglieri di quartiere e percentuali di rappresentanza tra maggioranza e opposizione, non è neppure iniziata. Per Pd, In Comune, Fano Cresce e M5S, (La Fano che vogliamo aveva già annunciato di non voler partecipare all’elezione) "se non cambia l’approccio politico della maggioranza, per l’opposizione non ci sono le condizioni per contribuire all’elezioni dei consiglieri ". "La partecipazione dei cittadini – afferma Mascarin – non si può trasformare in un ‘suk’, né la maggioranza può avere questo atteggiamento nei confronti dell’opposizione che alle elezioni comunali ha ottenuto 49,8% dei voti e rappresenta la metà della città". Fanesi e Mascarin hanno richiesto la convocazione di un’altra riunione con la partecipazione del sindaco Luca Serfilippi e dell’assessore Alberto Santorelli. Riunione che si terrà martedì 18 marzo. Le consigliere Sara Cucchiarini (Pd) e Ippolita Bonci Del Bene (Fano Cresce) si sono, invece, rivolte al presidente del consiglio comunale Francesco Cavalieri, per sollecitare "il rispetto della rappresentanza di genere".

Anna Marchetti