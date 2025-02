Consiglieri di quartiere. Ecco i 50 sorteggiati

di Anna MarchettiLa sorte non ha baciato le donne: sono 12 sul totale di 50 consiglieri di quartiere (5 per ogni quartiere) estratti a sorte tra 500 e più candidati. Ieri la procedura nella Sala della Concordia del Comune durante la conferenza dei capigruppo presieduta da Francesco Cavalieri, presidente del Consiglio comunale. "In realtà le donne sono presenti in tutti i quartieri – (ad eccezione del 6 ndr) – ha commentato Cavalieri – in ogni caso si potrà recuperare con la votazione in consiglio comunale. Oggi, comunque, è stato un momento significativo per il nuovo percorso di partecipazione democratica nella città di Fano".I 10 consigli di quartiere saranno composti da 20 membri ciascuno, 5 quelli che sono stati estratti a sorte ieri pomeriggio, gli altri 15 saranno scelti dai consiglieri comunali. "I nuovi consigli di quartiere sono uno strumento concreto – ha aggiunto l’assessore Alberto Santorelli – per dare voce al territorio e rafforzare il legame tra istituzioni e comunità".Ecco i nomi dei primi 50. Quartiere 1 (Centro Storico, Lido, Sassonia, Liscia, Zavarise): Nicola Renzoni, Tommaso Scarpetti, Emanuele Biondi, Federico Pierleoni, Giulia Alessandra Ciorei. Quartiere 2 (Fano 2, Paleotta, Poderino, Trave): Alessandro Ceccopieri, Salvatore Alaimo Salvatore, Nicolas Ciufferri, Eliana Belli, Emanuele Pirone. Quartiere 3 (Don Gentili, Canale Albani, San Cristoforo, Piazza del Popolo, Flaminio): Nicola Bombardieri, Angelo Ciavarella, Maria Teresa Guiducci, Carlo Monterisi, Paolo Tavoletti. Quartiere 4 (Ospedaletto, San Lazzaro, Vallato): Natascia Gasparini, Giuseppina Di Tommaso, Francesco Livi, Sara Lucarelli, Andros Pugolotti. Quartiere 5 (Sant’Orso): Stefano Tiberio, Roberto Riberti, Denis Vichi, Gregorio Palmieri, Barbara Leonardi. Quartiere 6 (Centinarola, Chiaruccia, Forcolo, Mercato Ortofrutticolo, Rosciano, zona artigianale Rosciano): Mirko Basile, Giacomo Caverni, Marco Guidi, Mario Vagnini, Daniele Pacini. Quartiere 7 (Carrara, Cuccurano, Falcineto, Ferretto, Torno, zona artigianale Cuccurano, San Cesareo, Cannelle): Danilo Giovannelli, Francesca Sorcinelli, Maria Carmela Cassano, Augusto Severi, Christian Marinelli. Quartiere 8 (Caminate, Ferriano Sant’Angelo, Metaurilia, Ponte Sasso, Ponte Sasso zona artigianale, Tombaccia, Torrette, Madonna Ponte, zona industriale Ponte Metauro, Ponte Metauro, Baia Metauro, Tre Ponti): Silvia Mendola, Simone Spadoni, Mauro Nicusanti, Christian Vitali, Andrea Pierelli. Quartiere 9 (Belgatto, Bevano, Carignano, Fenile, Fosso Sejore, Gimarra, Magiotti/Bevano, Magliano, Prelato, Roncosambaccio, San Biagio, Sant’Andrea): Ileana Travani, Michele De Mare, Francesco Giuliani, Marcello Tonelli, Giacomo Simoncelli Quartiere 10 (Bellocchi, zona industriale Bellocchi): Giuseppe Pierpaoli, Federico Mazzanti, Franco Rondina, Ketty Bordoni, Vincenzo Landini.