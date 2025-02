Contatori autonomi nei condomìni. Da Aset 100mila euro per chi si stacca

Contatori autonomi nei condomìni. Perché non accada più, come in passato in certi condomìni popolari, che il distacco delle utenze a causa di inquilini morosi sia patito anche da chi le bollette le paga. Anche per il biennio 2025-2026, Aset sostiene la possibilità nei condomìni a contatore unico di effettuare la scissione e passare a una fornitura individuale. Questa opportunità garantisce una fatturazione più precisa e, in caso di morosità, l’eventuale distacco selettivo senza disagi per tutto il condominio. Chi decide di separare la propria utenza potrà beneficiare di agevolazioni: i lavori saranno coperti da Aset. Per i nuovi contatori singoli non sarà applicata la tariffa fissa di 245 euro. Le domande saranno valutate secondo un criterio cronologico fino a esaurimento delle risorse, pari a 100mila. Info: 0721.814817 e sito web di Aset