Conto alla rovescia per il nido di Monte Porzio

di Sandro FranceschettiNel giro di un anno Monte Porzio avrà il primo asilo nido della sua storia e sarà una struttura comunale. A dare la notizia è il sindaco Marco Moscatelli, che proprio l’altra mattina ha effettuato un sopralluogo sul cantiere allestito per la sua realizzazione in viale Cante da Montevecchio. "Il nido, per bambini da 0 a 3 anni – spiega il primo cittadino –, nascerà dalla ristrutturazione e dall’adeguamento dell’ex scuola dell’infanzia ‘Luigi e Agnese Latoni’, di fronte al palazzo del municipio. Il progetto prevede un investimento complessivo di 615mila euro, 400mila dei quali coperti da un contributo a fondo perduto che siamo riusciti a ottenere dal Ministero dell’istruzione e del merito e la rimanete parte a carico del bilancio comunale".

Ad eseguire i lavori, consegnati il 9 settembre scorso, è la ditta Rossi srl Costruzioni e Restauri di Fano e il cronoprogramma prevede tempi molto serrati perché il finanziamento ministeriale è con risorse da Pnrr. "Per l’esattezza, la conclusione è stabilita entro il 31 marzo 2026 e il collaudo dovrà essere compiuto prima del 30 giugno. Dopodiché, con ulteriori fondi rispetto ai 615mila euro dovremo acquistare gli arredi. Il nostro obiettivo è rendere fruibile il nido per l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027".

Per quanto riguarda la tipologia dei lavori Moscatelli sottolinea: "C’è da ristrutturare completamente l’immobile, attraverso la sua messa a norma dal punto di vista sismico, la sostituzione dei pavimenti, il cambio degli infissi e il rifacimento integrale degli impianti elettrici e idraulici. Metteremo a disposizione dei nostri baby cittadini una struttura sicura e accogliente, che sarà in tutto e per tutto a misura dei piccoli da 0 a 3 anni e delle loro esigenze".

La gestione operativa sarà affidata a terzi, tramite cooperative sociali o soggetti privati convenzionati. "La nostra intenzione – conferma il sindaco – è quella di coinvolgere operatori economici del settore. Intanto, devo dire che riteniamo molto importante dotare finalmente il nostro Comune di un simile servizio, essenziale per la crescita del paese e per rendere questo territorio più attrattivo per le giovani coppie. Era un impegno che ci siamo presi in campagna elettorale e che ora si va concretizzando. Dopodiché partirà la ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado, per la quale c’è un contributo del Mim di circa un milione di euro".