CronacaConto alla rovescia per il nido di Monte Porzio
2 nov 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
Conto alla rovescia per il nido di Monte Porzio

Cantiere a ritmo serrato per il primo asilo del Comune. Moscatelli: "Nascerà dov’era la ex scuola d’infanzia. Sarà pronto nel 2026"

Il sindaco Marco Moscatelli nel cantiere per la realizzazione dell’asilo nido

di Sandro FranceschettiNel giro di un anno Monte Porzio avrà il primo asilo nido della sua storia e sarà una struttura comunale. A dare la notizia è il sindaco Marco Moscatelli, che proprio l’altra mattina ha effettuato un sopralluogo sul cantiere allestito per la sua realizzazione in viale Cante da Montevecchio. "Il nido, per bambini da 0 a 3 anni – spiega il primo cittadino –, nascerà dalla ristrutturazione e dall’adeguamento dell’ex scuola dell’infanzia ‘Luigi e Agnese Latoni’, di fronte al palazzo del municipio. Il progetto prevede un investimento complessivo di 615mila euro, 400mila dei quali coperti da un contributo a fondo perduto che siamo riusciti a ottenere dal Ministero dell’istruzione e del merito e la rimanete parte a carico del bilancio comunale".

Ad eseguire i lavori, consegnati il 9 settembre scorso, è la ditta Rossi srl Costruzioni e Restauri di Fano e il cronoprogramma prevede tempi molto serrati perché il finanziamento ministeriale è con risorse da Pnrr. "Per l’esattezza, la conclusione è stabilita entro il 31 marzo 2026 e il collaudo dovrà essere compiuto prima del 30 giugno. Dopodiché, con ulteriori fondi rispetto ai 615mila euro dovremo acquistare gli arredi. Il nostro obiettivo è rendere fruibile il nido per l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027".

Per quanto riguarda la tipologia dei lavori Moscatelli sottolinea: "C’è da ristrutturare completamente l’immobile, attraverso la sua messa a norma dal punto di vista sismico, la sostituzione dei pavimenti, il cambio degli infissi e il rifacimento integrale degli impianti elettrici e idraulici. Metteremo a disposizione dei nostri baby cittadini una struttura sicura e accogliente, che sarà in tutto e per tutto a misura dei piccoli da 0 a 3 anni e delle loro esigenze".

La gestione operativa sarà affidata a terzi, tramite cooperative sociali o soggetti privati convenzionati. "La nostra intenzione – conferma il sindaco – è quella di coinvolgere operatori economici del settore. Intanto, devo dire che riteniamo molto importante dotare finalmente il nostro Comune di un simile servizio, essenziale per la crescita del paese e per rendere questo territorio più attrattivo per le giovani coppie. Era un impegno che ci siamo presi in campagna elettorale e che ora si va concretizzando. Dopodiché partirà la ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado, per la quale c’è un contributo del Mim di circa un milione di euro".

