Contributi a chi organizza eventi. Ci sarà tempo fino al 16 maggio

C’è tempo fino al 16 maggio per partecipare al bando comunale che eroga contributi economici a favore di privati che organizzano eventi per questa estate. Il bando è stato fatto uscire ora, su iniziativa dell’assessore al Turismo Etienn Lucarelli, "per mettere in sicurezza – fanno sapere dall’assessorato – tutti gli eventi estivi di promozione e di accoglienza". Il bando prevede due sezioni: la categoria A dove sono ammessi progetti che abbiano un costo minimo, totale, di 1.500 euro e ai quali sarà concesso un contributo massimo di 3mila euro. La categoria B, invece, è per quegli eventi che hanno costo minimo di 12mila euro e possono ottenere un contributo fino a 8mila euro. "L’obiettivo dell’assessorato al Turismo – spiegano – è quello di sostenere l’organizzazione e la gestione di iniziative, progetti ed eventi senza scopo di lucro che favoriscano l’animazione dei quartieri della città, del centro storico e del lungomare in conformità al ‘Piano Strategico per il Turismo 2020 – 2024’". In particolare la categoria A è pensata "per iniziative, eventi, progetti realizzati su iniziativa ed a beneficio di singoli quartieri o aree della città e che siano comunque in grado di promuovere la partecipazione attiva della comunità, la partecipazione popolare e e sia capaci di valorizzare il senso di appartenenza delle singole comunità".

Anna Marchetti