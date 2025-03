"Contro il caro bollette. Anche il Comune faccia la sua parte"

"Contro gli aumenti delle bollette anche il Comune deve muoversi, aumentando le soglie Isee per i bonus sociali; istituire fondi per il rimborso parziale delle spese per luce, gas e acqua; e stringendo accordi con le società erogatrici per la rateizzazione senza interessi in favore sia dei cittadini che delle imprese". E’ quanto chiede alla propria amministrazione il consigliere di minoranza Pd Samuele Mancini (foto), che aggiunge: "La giunta, seguendo l’esempio di altri enti locali della vallata, dovrebbe anche dovuto promuovere attivamente la creazione di comunità energetiche da fonti rinnovabili, coinvolgendo la popolazione e le aziende. Una soluzione concreta, sostenibile e a lungo termine che abbiamo proposto con una mozione nell’aprile 2023 e purtroppo inspiegabilmente ignorata dal sindaco e dalla sua squadra".

Di fronte alla situazione sicuramente difficile che stanno vivendo famiglie e imprenditori, Mancini ha anche redatto un’interrogazione che verrà discussa nella prossima riunione del consiglio comunale: "Il caro energia e dell’acqua è realmente diventato un incubo per molti cittadini e imprenditori, visti gli aumenti che in alcuni casi superano il 10%, minando pesantemente il potere d’acquisto delle famiglie e mettendo a rischio la sopravvivenza di molte attività, comprese quelle legate al turismo e alla ristorazione, settori cruciali per la nostra economia locale. Per questo, è necessario che anche l’amministrazione faccia la sua parte e con il mio atto ispettivo chiedo quali azioni concrete intende intraprendere per far fronte a questa emergenza e se ha pensato a promuovere un tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i cittadini".

Sandro Franceschetti