"Contro il Piano dei rifiuti 51 osservazioni"

"E’ tutto da rivedere. La Regione dialoghi con i territori". Comincia così l’analisi critica del presidente del comitato ‘AmbienteVivo’ di San Costanzo, Stefano Sanchioni, sul Piano regionale di gestione dei rifiuti, "nei confronti del quale, come comitato – riprende -, abbiamo presentato ben 51 osservazioni". "La levata di scudi fatta da numerose associazioni è il segno che non c’è stata la minima condivisione con i comitati dei cittadini e con le altre associazioni che si occupano di preservare il territorio". A proposito delle osservazioni inviate, Sanchioni precisa: "Abbiamo dovuto fare un’analisi a tutto tondo del Piano, perché propone una logica completamente sbagliata. Tutti i problemi relativi alla gestione dei rifiuti nelle Marche verrebbero risolti magicamente e senza impatto alcuno, né economico, né sociale, né ambientale, con la creazione di un inceneritore. Anzi, l’inceneritore (che costerebbe circa 380milioni di euro) farebbe bene all’ambiente e alle nostre tasche. Come comitato, stiamo lottando per impedire l’ampliamento della discarica di Monteschiantello e non vogliamo semplicemente inserire il tema dell’inceneritore, ma ci teniamo a dire che dall’analisi che abbiamo fatto ci sono tutti i presupposti per evitarne la creazione e che la nostra posizione è di contrarietà". Sanchioni aggiunge: "Il Piano prevede, sì, un inceneritore, ma non ne individua la localizzazione (Fano è tra le candidate principali), né dà tempi certi per la sua realizzazione. L’unica cosa chiara è che finché non ci sarà tale impianto, la sola soluzione possibile per smaltire i rifiuti è quella di ampliare le discariche senza limiti di tempo e di dimensioni. La Regione, quindi, da un lato trova la soluzione ‘magica’ con l’inceneritore e, dall’altro, si trova una via di fuga per continuare ad accatastare i rifiuti per sempre".

Sandro Franceschetti