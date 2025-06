Controlli a raffica nei giorni del Festival. Nei guai in quattro per guida in stato di ebbrezza

Sono state circa 17.000 le presenze registrate al termine dell’Adriatic Sound Festival. Numeri ufficiali ben inferiori alle attese iniziali che parlavano di 25.000, e in alcuni casi fino a 40.000 spettatori, ma al di là delle cifre, a funzionare è stata l’imponente macchina della sicurezza messa in moto con il coordinamento della Prefettura e i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Pesaro e Urbino.

Dentro l’evento ma anche tutt’intorno. Durante il weekend del festival tenutosi a Fano lo scorso fine settimana, infatti, la Polizia Stradale di Urbino e Cagli ha intensificato i controlli anche nelle tradizionali aree della movida fanese. Tra i mezzi impiegati, persino un Ufficio Mobile attrezzato con personale sanitario e strumenti in grado di rilevare sul posto l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Durante questi controlli, a un 45enne è stata ritirata la patente dopo che il test di primo livello ha rilevato la presenza di cocaina: ora si attendono i risultati dell’analisi biologica di secondo livello. Per quanto riguarda l’alcol, sono state ritirate 4 patenti e denunciate 4 persone per guida in stato di ebbrezza, tutte in orario notturno, aggravante prevista dalla normativa. Complessivamente, nella notte sono state accertate 7 infrazioni, decurtati 50 punti, ritirate 5 patenti e denunciate 5 persone. Segnalato anche un 37enne trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina e due soggetti individuati come assuntori e segnalati alla Prefettura. Un bilancio complessivamente contenuto per un evento di rilievo nazionale che ha visto convergere a Fano migliaia di giovani provenienti anche dall’estero. Ma un’azione capillare che ha rafforzato la percezione di sicurezza in città e ha garantito una cornice di legalità intorno all’evento. Tiziana Petrelli