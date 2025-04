Contromano in A14. Attesa per i funerali

Non è stata ancora definita la data dei funerali di Pietro Giorgi, il 73enne fanese morto mercoledì in autostrada per aver imboccato contromano, alla guida della sua Toyota Yaris, l’A14 al casello di Pesaro. Si è scontrato, in prossimità della galleria del Boncio contro un’auto con a bordo padre, madre e un bimbo di 6 anni. Giorgi viveva in centro storico con la compagna, era in pensione e si ritrovava spesso con gli amici al bar di Carrara per giocare a carte e fare qualche chiacchiera. Saranno in tanti, dunque, a volerlo salutare per l’ultima volta, ma per definire la data dei funerali occorrerà attendere il via libera dell’autorità giudiziaria. Sono necessari infatti ulteriori accertamenti (compresa l’autopsia) legati a mezzi e persone coinvolte.