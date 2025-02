Convivenza da cortocircuito. Ecco l’esilarante “Strana coppia“

La convivenza è un equilibrio delicato, una danza tra abitudini, manie e caratteri spesso inconciliabili. Ma cosa succede quando due uomini, reduci da un divorzio e con personalità agli antipodi, decidono di condividere lo stesso appartamento?

“La strana coppia“ di Neil Simon mette in scena proprio questo: un’esilarante guerra domestica fatta di litigi, incomprensioni e momenti di irresistibile comicità, dove il confine tra affetto e fastidio si assottiglia fino a sfumare. Un tema sempre attuale, che trova nella scrittura di Simon, il più geniale autore del teatro comico della seconda metà del Novecento, un’ironia acuta e irresistibile, capace di trasformare le piccole nevrosi quotidiane in un affresco universale delle relazioni umane.

Questo fine settimana lo spettacolo arriva al Teatro della Fortuna di Fano per tre serate, dal 14 al 16 febbraio (venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle 17) all’interno della stagione FanoTeatro, realizzata dalla Fondazione Teatro della Fortuna con Amat e con il contributo del Comune di Fano, della Regione Marche e del MiC. Protagonisti di questa esilarante commedia sono due figli d’arte: Gianluca Guidi, che firma anche la regìa, e Giampiero Ingrassia, una coppia artistica affiatata e brillante, perfetta per incarnare Felix e Oscar, i due coinquilini più famosi del teatro (in versione cinematografica furono interpretati da Lemmon e Matthau nel 1968).

Felix è meticoloso, ordinato fino all’ossessione, mentre Oscar è il suo esatto contrario: disordinato, trasandato e poco incline alle regole della convivenza. Il loro incontro-scontro dà vita a una serie di gag esilaranti, tra scene di quotidiana follia e battibecchi che si susseguono senza tregua. La scrittura di Simon, con il suo ritmo incalzante e il suo umorismo intelligente, offre non solo puro divertimento, ma anche una riflessione profonda sulla solitudine, sull’amicizia e sulla difficoltà di cambiare sé stessi per adattarsi agli altri.

Sabato 15 alle ore 18, il pubblico avrà l’occasione di incontrare la compagnia (accanto a Guidi e Ingrassia, un cast di grande talento: Fabrizio Corucci, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto, Claudia Tosoni e Chiara Ruta) grazie a “Oltre la scena“, l’appuntamento di approfondimento: l’ingresso è gratuito e sarà un’opportunità per conoscere più da vicino gli interpreti e il processo creativo dello spettacolo. Info e biglietti al botteghino del Teatro della Fortuna (0721 800750) e nelle biglietterie del circuito Vivaticket.

Tiziana Petrelli