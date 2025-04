Coppa Italia Serie A2: Smartsystem Fano sfida Cuneo per un posto in semifinale

Sarà una gara secca, chi vince vola in semifinale di Coppa Italia di serie A2. La Smartsystem Essence Hotels Fano sfiderà la Ma Acqua San Bernardo Cuneo, in trasferta, giovedì primo maggio alle 18. Una partita dalle mille difficoltà. Non solo per il fatto che la Virtus giocherà lontano dalle mura amiche, ma anche perché e soprattutto l’avversaria di turno è anche finalista dei playoff promozione. Quindi una gara complicatissima per i biancorossi che negli ottavi si sono sbarazzati per 2-0 di Pineto, formazione che era sulla carta favorita. Quindi, nulla è impossibile.

Come vi state preparando alla partita contro i piemontesi? "Come sempre – risponde coach Vincenzo Mastrangelo –, molto bene direi, in questo periodo post season sto apprezzando ancora di più le qualità dei miei ragazzi".

Che avversario vi aspettate? "La miglior squadra del campionato. Cuneo sta dominando i playoff fino ad oggi".

Come sta la sua squadra? "Bene. E Roberti sta tornando quello che abbiamo apprezzato tutto l’anno".

Soddisfatto di come state giocando? "Sono soddisfatto del gioco durante la serie con Pineto".

Quale potrebbe essere la chiave della vittoria? "Sempre la stessa, giocare meglio dell’avversario".

I tifosi di Fano verranno a sostenervi? "Credo che sarà difficile avere il supporto dei nostri tifosi a Cuneo, ma comunque sono stati la nostra marcia in più per tutto l’anno".

Cuneo è già stata affrontata due volte dai fanesi quest’anno e la situazione è di parità (3-2 Per Fano al Palas Allende e 3-1 per Cuneo in Piemonte), anche se roster alla mano la compagine avversaria ha qualcosa in più dei virtussini: l’opposto Pinali non ha bisogno di presentazioni, al centro Codarin e Volpato sono tra i migliori della categoria, Allik, attenzione alle sue battute, e Sette solido a banda, Cavaccini libero di esperienza, mentre in cabina di regia Sottile fa ancora la differenza.

Sulla Coppa Italia interviene anche il centrale fanese Megozzi che dice: "Sembra che questa competizione sia un po’ snobbata – chiosa Mengozzi – invece non è così, lo ha dimostrato Pineto, poi eliminata, venendo da noi e mettendoci in difficoltà". La Smartsystem al primo anno in serie A2 ha raggiunto la salvezza in anticipo, sfiorando l’ingresso ai playoff e adesso è in corsa per la Coppa Italia. Niente male per una neopromossa.

Beatrice Terenzi