Cornacchini annuncia: "Per noi sarà dura"

Inusuale trasferta in Romagna per l’Alma Juventus Fano che oggi pomeriggio affronterà a Riccione lo United. Unica formazione romagnola inserita nel Girone F, lo United Riccione fa molta fatica ad adattarsi al clima e al gioco praticato dalle squadre del sud tanto che si trova in classifica appena un punto sopra i granata (20 contro 19). Logico pensare che lo scontro odierno sia di quelli in chiave salvezza per entrambe le formazioni, nonostante che mister Giovanni Cornacchini ritenga che "loro sono più forti sulla carta, hanno giocatori di valore davanti e torneranno a giocare finalmente sul loro campo per cui anche a livello di motivazioni potrebbero averne tante". Rispetto all’andata, quando i romagnoli espugnarono il "Mancini" grazie ad una rete di Ferrara, molta acqua nel frattempo è passata sotto i ponti per entrambe le formazioni,a cominciare dagli allenatori con Riolfo che è subentrato a Pulzetti, e Cornacchini a Scorsini. Partita delicata, quindi, come sottolinea il tecnico granata: "Sarà una partita dura, dove dovremo stare sempre sul pezzo. Questo è un campionato equilibrato dove l’episodio può fare la differenza per cui dobbiamo essere bravi a concedere il meno possibile. Bisogna cercare di limitare i danni in attesa di recuperare tutti i giocatori". L’allusione di mister Cornacchini è soprattutto al centravanti Coulibaly infortunato e a Gonzalez squalificati. Il primo è fondamentale per il gioco del tecnico fanese e la sua assenza inizia a pesare. Chiudiamo con due notiziole. La squadra andrà in Romagna in pullman, come si conviene ad una società di questo livello, mentre l’Accademia Granata con le formazioni Pulcini 2011, 2013 e 2014 sarà impegnata in amichevole contro il Pisa.

Così in campo, stadio "Italo Nicoletti" ore 14,30

Riccione United (3-5-2): Rossi; Ndoj, Chiesa, Martinelli; Tonelli, Soumahoro, Caponi, Matteucci, Ramires; Ferrara, Maio. A disp. Bulgarelli, Carbonara, Samb, Pellacani, Diodato Napolitano, Colistra, Carpentieri, Sylla. All. Riolfo.

Alma Juve Fano (3-5-2): Guerrieri; Mancini, Tomassini, Riggioni; Pensalfini, Ricci, Urbinati, Zanni, Allegrucci; Padovani, Brunetti. A disp. Piersanti, Dubaz, Saponaro, Giuli, Pierfederici, Roberti, Malshi, Antonioni, Rovinelli. All. Cornacchini. Arbitro: Flavio Barbetti di Arezzo, assistenti Luca Mantella di Livorno e Christian Giannetti di Firenze.

