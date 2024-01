Cornacchini: "Guerrieri si era infortunato. Situazione gestita male"

Pur essendo passato in vantaggio per primo il Fano ha finito per esaurire le energie e cedere la vittoria allo United Riccione, tocca a Giovanni Cornacchini spiegare cosa è accaduto: "Se devo partire da lontano devo dire che il Fano ha fatto una buona gara ma non abbiamo avuto una grandissima fortuna, abbiamo fatto il massimo possibile viste le nostre difficoltà". Poi Cornacchini si sofferma sugli episodi chiave: "Sul secondo gol abbiamo gestito male la situazione perché Guerrieri si era fatto male però uno ci pensa sempre due volte a sostituire uno come lui, però il gol è nato dal fatto non riusciva a stare in porta". Il problema occorso a Guerrieri non è certo l’unico col quale Cornacchini ha dovuto fare i conti prima e durante la gara: "Non voglio lamentarmi, la realtà è che Kalombo non si è mai allenato, Padovani sul campo questa settimana non l’ho mai visto se non sabato mattina e parliamo di uno che rischia un infortunio e uno che arriva da un anno di calvario, la differenza fra noi e lo United è che noi siamo calati per questi motivi e alla fine siamo rimasti in dieci dopo il guaio capitato a Tomassini". Nonostante tutto il tecnico chiede di tenere duro: "I problemi ci sono, i ragazzi sono straordinari, andiamo avanti se ci lasciano andare avanti".

Roberto Daltri