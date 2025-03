Corsa Tirreno Adriatico, viabilità sottosopra

di Sandro FranceschettiCresce l’attesa per la quinta tappa della corsa internazionale di ciclismo ‘Tirreno Adriatico’ Ascoli Piceno-Pergola, che si terrà dopodomani, con l’arrivo, appunto, nella città dei Bronzi, nella quale per l’occasione è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. I corridori, che entreranno nella provincia di Pesaro e Urbino a San Lorenzo in Campo, provenendo da Catelleone di Suasa (An), faranno ingresso nel territorio comunale pergolese (al Passo di Monterolo) tra le 14,27 e le 14,50, a seconda dell’andatura tenuta dai ciclisti.

Il primo passaggio nel centro storico è previsto tra le 14,30 e le 14,50; dopodiché si susseguiranno la salita dei Barbanti (tra le 14,59 e le 15,15); la salita Monterolo (15,20-15,51); il secondo passaggio in centro storico (tra le 15,28 e le 15,59); e, infine, l’arrivo davanti al Museo cittadino di viale Gramsci nell’intervallo tra le 15,30 e le 16,01. Le strade interessate dal passaggio della corsa verranno interdette al traffico dalle 13,30 alle 16,30 nelle seguenti intersezioni: quella della Statale 424 Della Valcesano con la Sp 94 Monterolo; della Stessa Ss 424 con via Monte Acuto; della Sp 16 Sassoferrato al bivio per Serra Sant’Abbondio (escluso traffico locale). Inoltre, su tutti gli incroci interessati dalla gra saranno presenti volontari pronti a dare tutte le informazioni.

Al divieto di circolazione in alcuni tratti stradali, si aggiungeranno i divieti di sosta dalle 18 di domani alle 21 di venerdì nelle seguenti vie: via San Biagio, Viadotto, Corso Matteotti, piazza Ginevri, piazza Battisti, piazza Fulvi, via Don Minzoni, piazza IV Novembre, viale Martiri della Libertà, piazza Italia, viale Gramsci fino all’intersezione con piazza Brodolini, via Marconi, via Monte Acuto, viale Catria, via Trento, via Foro Valerio retrostante il palazzo Comunale, via Trieste, via del Chiocco e via Giovannoni all’intersezione con la Sp 12, piazza della Repubblica e via Giannini.

Ulteriori informazioni relative alla regolamentazione della circolazione veicolare saranno consultabili nell’ordinanza della Polizia Locale pubblicato sul sito del Comune. Chiuse, come detto, tutte le scuole del territorio. Numerose le attività collaterali predisposte dal Comune per animare la giornata, compreso un maxi schermo in centro storico da dove seguire le fasi dell’intera tappa e punti ristoro e di accoglienza.