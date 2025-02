Si intitola ‘Chiedimi se sono felice’ l’incontro in programma a Marotta per il 2 marzo su iniziativa dell’associazione ‘I randagi nel cuore’, col patrocinio del Comune di Mondolfo. Un appuntamento gratuito alla sala polivalente di via Ferrari, dalle 10 alle 12,30.

"Ci siamo mai chiesti cosa rende felice il nostro cane? Cosa desidera e ricerca nel mondo? Ogni cane ha la sua personalità – evidenziano i promotori -. La razza, l’età, le esperienze che ha vissuto lo rendono un soggetto che si esprime nel mondo e in quanto tale unico. Questo appuntamento è pensato per metterci in gioco e provare a cambiare il nostro punto di vista sui cani. Saperci porre le giuste domande nei loro confronti ci permette di aprirci a nuove dimensioni e stili relazionali diversi. Capiremo insieme quali dubbi metterci, quali quesiti porci per conoscere meglio il nostro fedele compagno a quattro zampe e cosa fare nel pratico per renderlo felice e appagato. Perché quando il nostro cane è felice, siamo felici anche noi".

