Coscione: "Occhio a ogni particolare"

Per lui sarà l’ottava stagione in serie A2, la seconda con i colori della Virtus volley Fano. Il capitano dell’Essence Hotels Fano Manuel Coscione sta passando gli ultimi giorni di relax in vista dell’imminente inizio di preparazione che vedrà il gruppo riunirsi in palestra a partire da lunedì 25 agosto: "Sarà fondamentale concentrarsi sulla parte fisica – afferma il regista biancorosso– la novità di quest’anno riguarderà il lavoro che faremo in piscina, poi sicuramente ci sarà tutta la parte legata anche alla pesistica. Non dovremo sottovalutare nulla e fare attenzione alle piccole cose, oltre ad intrattenere un importante dialogo con lo staff medico".

A proposito di staff, a partire dalla prossima stagione tante novità: "Proprio così – continua il piemontese - ci saranno delle figure molto importanti, come il medico della nazionale dottore Benelli ed un nuovo preparatore atletico l’esperto Daniele Marchetti. Ci hanno già dato delle direttive da seguire che stiamo già mettendo in pratica, per poi continuare nel lavoro anche durante la stagione".

In modo particolare dal punto di vista fisioterapico la squadra di Fano sarà seguita da Flavia Gaudenzi e Matteo Prosperi, che saranno coordinati dal responsabile del settore Enrico Tombari. Importante appuntamento il 6 settembre con la prima uscita stagionale dei virtussini, nel tempio del volley, ovvero al PalaPanini di Modena contro la Valsa Group di coach Giuliani: "E’ un test che arriva dopo neanche due settimane di lavoro – dice Coscione – però fa piacere giocare queste partite, soprattutto per i nostri giovani che così potranno capire meglio il gap esistente tra Superlega e A2".

L’ultimo pensiero del capitano della Essence Hotels Fano è rivolto al gruppo squadra: "Tanti confermati ma anche diversi volti nuovi – conclude – l’obiettivo è cominciare quanto prima a conoscerci bene tra noi. Mi auguro in particolare poi che il giovane opposto Maksym torni dall’esperienza con la sua nazionale con una maturità in più, ma dovremo essere bravi anche noi ad aiutarlo e reinserirlo nel gruppo nel migliore dei modi".

b. t.