Così compariranno i candidati sulle schede

Estrazione, ieri mattina, nella sala del consiglio comunale dei nomi dei candidati sindaci e delle rispettive liste che li sostengono, nell’ordine in cui compariranno nella scheda elettorale per le elezioni amministrative 2024. All’estrazione, avvenuta nella sala del consiglio comunale, erano presenti due esponenti per ogni lista. Il primo estratto è stato Cristian Fanesi con le liste F + Europa, Fanesi Sindaco, Pd, In Comune con Mascari, Noi Civiche Fano. Secondo Stefano Marchegiani affiancato dalle seguenti liste: Movimento 5 Stelle, Bene Comune, Ribella, La Fano che Vogliamo, Psi. Terzo, Luca Serfilippi con le liste: Fratelli d’Italia, Civici Fano, Fano Cambia Passo, Lega, Forza Italia.