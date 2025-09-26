Così un fanese diede il nome al riso Carnaroli

Da Fano alle tavole di tutto il mondo: il riso Carnaroli, considerato il "re dei risotti", compie ottant’anni e dietro a quel nome che chef stellati e appassionati di cucina pronunciano ogni giorno c’è un pezzo di identità fanese. A dargli il nome fu infatti il fanese Emiliano Carnaroli, nato in via Sant’Agostino (oggi via Vitruvio) il 16 marzo 1885, docente universitario, esperto di agroidraulica e bonifiche, divenuto commissario dell’Ente Nazionale Risi nel dopoguerra. A ricordarlo è la nipote Elena Emiliana Carnaroli, che porta i nomi dei due nonni: Emiliano ed Elena Pugnalin-Valsecchi.

"Non è stato mio nonno a selezionare il riso, ma sovrintendeva una squadra di ricercatori impegnata a contrastare il brusone, un fungo che ancora oggi devasta le risaie. Essendo commissario dell’Ente Risi, gli dedicarono il nome e nacque così il riso ‘Professor Carnaroli’. Poi ribattezzato più semplicemente Carnaroli". Dal matrimonio con Elena Pugnalin-Valsecchi, proprietaria di una grande azienda agricola nel Padovano, Emiliano ebbe tre figli: Alberto, imprenditore, Giorgio, caduto in guerra e insignito di medaglia al valor militare, e Sergio, che seguì le orme paterne e divenne sindaco di San Giorgio delle Pertiche. "Era alto un metro e novanta – racconta ancora la nipote – con una massa di capelli bianchi straordinari. Un uomo bellissimo, autorevole, capace di influenzare tutti con la sua presenza. Si occupò molto di credito agrario: insisteva che i contadini dovessero essere più colti, perché solo così potevano accedere ai finanziamenti e migliorare la loro vita". Carnaroli, dunque, non è solo il nome del chicco madreperlato che ha reso grande la cucina italiana, ma anche un cognome profondamente radicato nel nostro territorio. A Fano ci sono tante famiglie Carnaroli – tra cui l’ex sindaco Cesare – e ad Urbino il palasport porta proprio questo nome, dedicato a un campione di tiro al piattello. "Probabilmente – osservano i discendenti – i vari rami appartengono a uno stesso ceppo", segno che quella parola tanto diffusa sulle bocche dei gourmet nel mondo è, in realtà, un’eredità marchigiana. Il legame familiare con Fano è stato confermato anche attraverso l’ingegnere Giovanni Battista Solazzi, figlio di Clarice Carnaroli (cugina di Emiliano). Suo figlio, l’avvocato Giovanni Solazzi, rappresenta dunque un discendente certo del ramo legato a Emiliano: lo stesso Giovanni Battista, da giovane, aveva raccontato di aver fatto visita allo zio nelle ville di famiglia nel Padovano, portando a Fano la memoria viva di questa parentela.

Il convegno celebrativo, intitolato "80 anni di riso Carnaroli dalle origini ai nostri giorni", è in programma a Fano giovedì 9 ottobre alle ore 18:00 a Palazzo San Michele, con la partecipazione di studiosi, dirigenti dell’Ente Nazionale Risi, discendenti di Emiliano e il presidente della Commissione Agricoltura della Camera. "Un cognome che oggi vale come un brand globale – osserva l’onorevole Mirco Carloni – perché pronunciare Carnaroli significa evocare l’eccellenza della tavola italiana e dell’agricoltura, che con tecnici come lui ha conosciuto un’evoluzione decisiva. Un patrimonio culturale ed economico che Fano potrebbe valorizzare di più anche in chiave di marketing territoriale e che oggi ci permette di proporre la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO".

Tiziana Petrelli