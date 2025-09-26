I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Fano
Così un fanese diede il nome al riso Carnaroli
26 set 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
Così un fanese diede il nome al riso Carnaroli

Da Fano alle tavole di tutto il mondo: il riso Carnaroli, considerato il "re dei risotti", compie ottant’anni e dietro a quel nome che chef stellati e appassionati di cucina pronunciano ogni giorno c’è un pezzo di identità fanese. A dargli il nome fu infatti il fanese Emiliano Carnaroli, nato in via Sant’Agostino (oggi via Vitruvio) il 16 marzo 1885, docente universitario, esperto di agroidraulica e bonifiche, divenuto commissario dell’Ente Nazionale Risi nel dopoguerra. A ricordarlo è la nipote Elena Emiliana Carnaroli, che porta i nomi dei due nonni: Emiliano ed Elena Pugnalin-Valsecchi.

"Non è stato mio nonno a selezionare il riso, ma sovrintendeva una squadra di ricercatori impegnata a contrastare il brusone, un fungo che ancora oggi devasta le risaie. Essendo commissario dell’Ente Risi, gli dedicarono il nome e nacque così il riso ‘Professor Carnaroli’. Poi ribattezzato più semplicemente Carnaroli". Dal matrimonio con Elena Pugnalin-Valsecchi, proprietaria di una grande azienda agricola nel Padovano, Emiliano ebbe tre figli: Alberto, imprenditore, Giorgio, caduto in guerra e insignito di medaglia al valor militare, e Sergio, che seguì le orme paterne e divenne sindaco di San Giorgio delle Pertiche. "Era alto un metro e novanta – racconta ancora la nipote – con una massa di capelli bianchi straordinari. Un uomo bellissimo, autorevole, capace di influenzare tutti con la sua presenza. Si occupò molto di credito agrario: insisteva che i contadini dovessero essere più colti, perché solo così potevano accedere ai finanziamenti e migliorare la loro vita". Carnaroli, dunque, non è solo il nome del chicco madreperlato che ha reso grande la cucina italiana, ma anche un cognome profondamente radicato nel nostro territorio. A Fano ci sono tante famiglie Carnaroli – tra cui l’ex sindaco Cesare – e ad Urbino il palasport porta proprio questo nome, dedicato a un campione di tiro al piattello. "Probabilmente – osservano i discendenti – i vari rami appartengono a uno stesso ceppo", segno che quella parola tanto diffusa sulle bocche dei gourmet nel mondo è, in realtà, un’eredità marchigiana. Il legame familiare con Fano è stato confermato anche attraverso l’ingegnere Giovanni Battista Solazzi, figlio di Clarice Carnaroli (cugina di Emiliano). Suo figlio, l’avvocato Giovanni Solazzi, rappresenta dunque un discendente certo del ramo legato a Emiliano: lo stesso Giovanni Battista, da giovane, aveva raccontato di aver fatto visita allo zio nelle ville di famiglia nel Padovano, portando a Fano la memoria viva di questa parentela.

Il convegno celebrativo, intitolato "80 anni di riso Carnaroli dalle origini ai nostri giorni", è in programma a Fano giovedì 9 ottobre alle ore 18:00 a Palazzo San Michele, con la partecipazione di studiosi, dirigenti dell’Ente Nazionale Risi, discendenti di Emiliano e il presidente della Commissione Agricoltura della Camera. "Un cognome che oggi vale come un brand globale – osserva l’onorevole Mirco Carloni – perché pronunciare Carnaroli significa evocare l’eccellenza della tavola italiana e dell’agricoltura, che con tecnici come lui ha conosciuto un’evoluzione decisiva. Un patrimonio culturale ed economico che Fano potrebbe valorizzare di più anche in chiave di marketing territoriale e che oggi ci permette di proporre la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO".

