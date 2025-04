Creatività giovane protagonista. Mostra alla Mediateca Montanari

La creatività dei giovani torna protagonista alla Mediateca Montanari, dove ieri è stata inaugurata la mostra dedicata agli elaborati del concorso di idee promosso da Avis Fano per celebrare i suoi 75 anni. Un progetto che guarda al futuro attraverso gli occhi degli studenti del Liceo Artistico "Apolloni" e dell’indirizzo Grafica del "Seneca", chiamati a immaginare l’arredo della rotatoria di via Trave.

Tra novanta proposte, ha vinto Red Drop, firmata da Marika Libertino e Klea Tahiri della IV B Design dell’Arredamento: la loro scultura in acciaio corten rappresenta una goccia di sangue racchiusa da otto cilindri, simbolo di una vena collettiva, omaggio a chi dona e tiene in vita la comunità. Il progetto, approvato dall’amministrazione Seri, sarà ora realizzato grazie allo stanziamento di 80.000 euro deciso dalla giunta Serfilippi, cui si aggiungeranno altri 30.000 per completare l’intervento.

Il presidente di Avis Fano, Fabrizio Tito, lancia un appello agli sponsor per sostenere l’iniziativa. "Donare significa costruire legami – ha ricordato – e questo progetto ne è la prova". La mostra, che resterà aperta fino al 4 maggio, raccoglie schizzi, bozzetti e plastici di tutti i partecipanti, raccontando il valore della solidarietà attraverso la forma dell’arte.