Cresce la collaborazione con l’Atalanta Calcio

Si aggiorna e cresce l’Academy Marotta Maroso Mondolfo, grazie alla collaborazione con uno dei settori giovanili più importanti d’Italia: quello dell’Atalanta. Il nuovo campo da calcio in erba sintetica di Marotta ha ospitato una giornata di formazione per gli allenatori dell’Academy (in foto) che ha visto protagonisti anche i giovani calciatori e a coinvolto i loro genitori. "Grazie all’affiliazione con la DEAcademy dell’Atalanta Calcio – spiega il responsabile del settore giovanile Lamberto Olivi - abbiamo la possibilità di effettuare periodicamente attività di formazione e aggiornamento sia on-line che sul campo per migliorare la qualità tecnica dei nostri istruttori. Sotto la guida del tecnico dell’Atalanta Andrea Di Cintio, i nostri allenatori hanno avuto modo di provare, con i 60 giocatori delle categorie Pulcini ed Esordienti (bambine e bambini nati dal 2012 al 2015) la metodologia di allenamento della DEAcademy Atalanta, alternando il ruolo di osservatore, di facilitatore o di formatore". Inoltre, il responsabile della DEAcademy Maurizio Marchesini si è intrattenuto con i genitori dei ragazzi parlando loro della gestione dei giovani calciatori e rispondendo a tutte le domande e curiosità che gli venivano poste. Molto soddisfatto il presidente Daniele Tonelli: "Il settore giovanile dell’Atalanta è considerato un modello di eccellenza in Europa. Con grande orgoglio siamo affiliati dal 2017".

s.fr.