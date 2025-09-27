Cresce la comunità energetica ’Cer Metauro-Cesano’ a tutta

La comunità energetica ‘Cer Metauro-Cesano’, nata a febbraio 2025 su iniziativa della Fondazione Art. 32 Onlus insieme ai comuni di Terre Roveresche, Mondavio, Fratte Rosa, Montefelcino e Isola del Piano, sta crescendo e presto completerà le procedure di adesione anche il Comune di Monte Porzio.

E proprio a Monte Porzio, giovedì prossimo, 2 ottobre, alle ore 21, in sala consiliare, si terrà un’assemblea pubblica dedicata al progetto, che unisce i temi legati all’ambiente, al risparmio e all’innovazione.

Una realtà che a oggi conta 95 associati, fra privati cittadini, imprese ed enti, che si prefigge di promuovere un modello energetico da fonti rinnovabili (in primis fotovoltaico e eolico) sostenibile, collaborativo e inclusivo, che consente ai suoi membri di abbattere i costi: fino al 45% per chi partecipa solo come consumatore, e vantaggi ancora maggiori per chi aderisce in qualità di produttore.

Inoltre, si abbattono le emissioni e si contribuisce alla cosiddetta transizione energetica. Va detto che nell’ultimo periodo i promotori di questa iniziativa hanno perseguito e ottenuto di ampliare il progetto anche alla cabina che fornisce energia elettrica agli utenti di Mondolfo e San Costanzo, i cui cittadini e imprese, dunque, posso ora aderire al progetto, nel segno della salvaguardia ambientale e di un importante contenimento dei costi legati al fabbisogno.

