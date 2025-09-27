Cresce la comunità energetica ’Cer Metauro-Cesano’ a tutta

Marche, l’ultimo confronto

Marche, l'ultimo confronto
CronacaCresce la comunità energetica ’Cer Metauro-Cesano’ a tutta
27 set 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
Presto completerà le procedure di adesione anche il Comune di Monte Porzio.

Un precedente incontro informativo sulla Cer Metauro Cesano

La comunità energetica ‘Cer Metauro-Cesano’, nata a febbraio 2025 su iniziativa della Fondazione Art. 32 Onlus insieme ai comuni di Terre Roveresche, Mondavio, Fratte Rosa, Montefelcino e Isola del Piano, sta crescendo e presto completerà le procedure di adesione anche il Comune di Monte Porzio.

E proprio a Monte Porzio, giovedì prossimo, 2 ottobre, alle ore 21, in sala consiliare, si terrà un’assemblea pubblica dedicata al progetto, che unisce i temi legati all’ambiente, al risparmio e all’innovazione.

Una realtà che a oggi conta 95 associati, fra privati cittadini, imprese ed enti, che si prefigge di promuovere un modello energetico da fonti rinnovabili (in primis fotovoltaico e eolico) sostenibile, collaborativo e inclusivo, che consente ai suoi membri di abbattere i costi: fino al 45% per chi partecipa solo come consumatore, e vantaggi ancora maggiori per chi aderisce in qualità di produttore.

Inoltre, si abbattono le emissioni e si contribuisce alla cosiddetta transizione energetica. Va detto che nell’ultimo periodo i promotori di questa iniziativa hanno perseguito e ottenuto di ampliare il progetto anche alla cabina che fornisce energia elettrica agli utenti di Mondolfo e San Costanzo, i cui cittadini e imprese, dunque, posso ora aderire al progetto, nel segno della salvaguardia ambientale e di un importante contenimento dei costi legati al fabbisogno.

s. fr.

© Riproduzione riservata

