Crescere bimbini da 0 a 3 anni. Il pediatra spiega come si fa

Il Comune di Colli al Metauro ha avviato l’iniziativa ‘Noi Genitori’, affidata alla cooperativa Nuovi Orizzonti. Il progetto prevede due cicli di incontri: il primo dedicato alle famiglie dei bambini che frequentano il nido comunale, mentre il secondo è aperto a tutti i nuclei con piccoli fino a tre anni. Il primo incontro appannaggio dei genitori dei frequentanti il nido comunale si è svolto il 21 febbraio e nelle prossime settimane seguiranno gli altri (info al 328.1413827), mentre i tre ai quali possono partecipare tutti i genitori dei bimbi da fino a 3 anni, si terranno il 22 marzo, il 12 aprile e il 24 maggio, il sabato mattina dalle 10 alle 12 al nido di via Gobetti in località Postavecchia. Ognuno, con figure professionali: educatrici, psicologi, pediatri, pedagogisti e animatori.

"Siamo molto soddisfatti per l’avvio di questa iniziativa, che offre opportunità di incontro e confronto fra giovani famiglie del nostro territorio sui temi dell’essere genitori, con la finalità di favorire una maggiore integrazione nel contesto educativo-scolastico", sottolinea la vicesindaco Annachiara Mascarucci, mentre il consigliere con delega alla salute e pediatra Ramzi El Asmar (insieme in foto) afferma: "I servizi alla prima infanzia rappresentano un luogo privilegiato per rispondere ai bisogni delle famiglie attraverso strategie che favoriscano la partecipazione, lo scambio e il confronto tra genitori".

s.fr.