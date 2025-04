Criminalità organizzata nelle Marche: la racconta il magistrato Rossi

Il titolo è eloquente: "La criminalità organizzata nelle Marche". Come a dire che anche la nostra regione non è immune da questo preoccupante fenomeno. Stasera alle 21 al Teatro Mario Tiberini di San Lorenzo in Campo su iniziativa del team ‘la primavera della legalità’, con l’Associazione Nazionale Magistrata e l’Amministrazione comunale Dellonti, si terrà un incontro con Roberto Rossi (foto), Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona.

"La mafia sta diventando sempre più un sistema economico integrato, grazie al progressivo insediamento nelle regioni più ricche del Nord – evidenziano gli organizzatori - e alla sua penetrazione in settori economici prima sconosciuti, dalle ‘ecomafie’ alle ‘agromafie’, fino alle varie e più fantasiose forme di riciclaggio. Ci sono segnali preoccupanti nelle Marche? Ne discuteremo con il magistrato Rossi".

s.fr.