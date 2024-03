Cristina, licenziata a tre anni dalla pensione. "È così che a 57 anni ho aperto un negozio"

Fano, 8 marzo 2024 – E’ una storia di coraggio e profondo amore per il proprio lavoro, quella che vede protagonista una donna fanese di 57 anni costretta a fare un salto nel vuoto per restare fedele a se stessa. Una storia che la unisce a filo doppio a tante altre storie di donne. Le mancavano infatti appena tre anni al traguardo della pensione quando, il 31 dicembre scorso, il negozio di tessuti di via Cavour in cui ha lavorato come commessa per tutta la vita, ha chiuso i battenti. Così hanno voluto i titolari, eredi di "Mimì tessuti" che per oltre mezzo secolo ha visto intrecciare la sua storia con quella di centinaia di sarte fanesi. Una storia che accomuna generazioni di creativi, terminata nei pochi istanti che servono per abbassare definitivamente una saracinesca.

"Quando i figli della signora mi hanno comunicato la notizia, mi è crollato il mondo addosso" racconta Cristina Melagrana, storica commessa del negozio ‘Mimì tessuti’ al piano terra di Palazzo Fucci, che dopo tre mesi di inattività sabato ha riaperto i battenti con una nuova titolare e il nome di "Le stoffe di Cristina". "Avevo 19 anni quando ho messo piede per la prima volta in questo negozio - racconta la neo imprenditrice 57enne - perché era proprio avanti a casa di mia suocera, che mi disse che la signora Mimì aveva bisogno di aiuto, perché le era morto il marito ed era sola con due bimbi piccoli. Così ho iniziato a lavorare il 24 novembre 1985 e mi sono appassionata immediatamente, forse anche perché venivo dall’istituto d’arte (corso di tessitura) ma sicuramente perché la signora mi ha insegnato questo lavoro con cura, facendomi amare profondamente i tessuti. E’ stata una maestra e un punto di riferimento, per cui il lavoro non mi è mai pesato".

Otto anni fa però la signora ‘Mimì’ ha avuto un problema di salute. "Lei non c’era più e così ho portato avanti il negozio io da sola, con i figli come titolari - racconta Cristina -. Chiaramente il Covid ha messo in difficoltà un po’ tutti e forse è stato quello il momento in cui hanno maturato la decisione. Fatto sta che il 22 settembre scorso, mi hanno comunicato che a fine anno avrebbero chiuso". Qualche settimana dopo a Cristina è arrivata la lettera di licenziamento ufficiale. "E’ stato devastante - prosegue il racconto -. Dopo 38 anni di lavoro ti trovi spaesata. Mi aspettavo di arrivare alla pensione e invece mi sono trovata senza lavoro. Anche se ho avuto subito altre proposte, ero bloccata perché per me era difficile ricominciare tutto daccapo, in settori che non conoscevo. Non è che se fai la commessa da tanto tempo sai vendere qualunque cosa. C’è dietro una professionalità, una conoscenza del prodotto. Nel mio settore non si prova una maglia, ma si costruisce un abito, c’è un progetto, bisogna sapere qual è il tessuto giusto…".

Cristina non sapeva cosa fare ma sapeva bene che non voleva mandare all’aria gli ultimi 38 anni di vita. "Mia madre 84enne, la mia roccia - conclude grata - mi ha detto ‘alla fine è una fortuna: fino ad ora lo hai fatto per gli altri, ora fallo per te!’. E’ stata una spinta a gettarmi in questa nuova avventura imprenditoriale, dove ho investito i miei risparmi con l’appoggio della famiglia, di mia figlia (anche se lei poi non porterà poi avanti l’impresa, perché è un’infermiera) e l’esempio di mia sorella Roberta che ha un negozio di calzature da 32 anni". Ma è soprattutto l’amore per la professione che l’ha spinta: "Se lavori per soldi non vai da nessuna parte - conclude -. E’ chiaro che a fine mese ci deve essere un guadagno per vivere, ma è la soddisfazione di fare bene le cose e del bene agli altri, la paga più bella".