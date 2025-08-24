Crolla al bancone del bar 82enne rianimato dai clienti

Arriva al bar tabacchi per acquistare le sigarette e quando è davanti alla cassa crolla a terra all’improvviso, privo di sensi e solo l’intervento tempestivo di altri due clienti, aiutati poi dai gestori dell’esercizio e subito dopo dal personale medico del 118 lo strappano alla morte. Momenti di grande concitazione ieri mattina alle 7,45 al bar dell’hotel ristorante ‘Ausonia’ di Monte Porzio. Un uomo del posto, 82enne, è entrato per acquistare le sigarette e al momenti di pagare il conto si è accasciato.

"E’ stato un attimo. Al bancone c’era mio padre Alessandro – racconta Alessandro Maria Mancini, figlio del titolare -. L’uomo è caduto sul pavimento senza neppure il tempo di dire una parola". La scena è stata vissuta in diretta da una coppia di ragazzi, che stava facendo colazione. "Tutti e due si sono precipitati verso l’anziano, iniziando a praticargli le procedure di rianimazione. Nel frattempo mi sono precipitato nella sala anche io e abbiamo chiamato immediatamente il 112. Dall’altra parte del telefono, un’operatrice collegata in videotelefonata, ha cominciato a dare istruzioni al ragazzo e alla ragazza su come soccorrere l’uomo e nel frattempo ci ha informati che ad alcune centinaia di metri di distanza c’era un defibrillatore pubblico, proprio sulla facciata del municipio. Siamo corsi a prenderlo e poi i due giovani lo hanno utilizzato seguendo le istruzioni dell’operatrice. Sono stati bravissimi, fino all’arrivo dell’auto medica da Marotta, i cui soccorritori hanno si sono occupati dell’82enne per un’altra mezz’ora".

"Alla fine il signore è stato portato via in ambulanza e tutti noi speriamo che riesca a salvarsi – aggiunge -. Intanto, è doveroso rivolgere un immenso grazie al ragazzo e alla ragazza che si sono presi cura per primi di quest’uomo. Anche noi del dell’’Ausonia’ abbiamo fatto la nostra parte, ma senza di loro tutto sarebbe stato inutile". Dalle poche notizie trapelate dal servizio sanitario, l’82enne sarebbe stato trasportato nel reparto di emodinamica di Pesaro e intubato. Le sue condizioni restano critiche.

Sandro Franceschetti