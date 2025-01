Crolla antico muro di cinta nella notte

di Sandro FranceschettiL’altra notte è crollato un antico muro di cinta su via Cavour, nel centro di San Costanzo. A cedere è stata una porzione lunga circa 3 metri e alta 2 di un manufatto privato in mattoni che divide un giardino della stessa proprietà dal camminamento pubblico conosciuto da tutti come ‘Borghetto’. Una via stretta, percorribile solo a piedi, che porta fino all’ex teatrino parrocchiale. La causa del crollo, che ha suscitato una notevole eco tra i sancostanzesi, i quali conoscono molto bene e amano il vicolo in questione, è probabilmente da ricondurre a un serie di concause, a partire dalla vetustà del muro (che dovrebbe risalire al 1800), fino ad arrivare ad infiltrazioni d’acqua e al forte vento degli ultimi giorni.

Per fortuna, grazie anche all’orario in cui è avvenuto il cedimento, intorno alle 2,30, nessuno si trovava in quei frangenti sulla stradina pubblica e non ci sono state persone coinvolte. "La cosa più importante è che non ci siano stati feriti – evidenzia il proprietario del muro e del giardino retrostante, Flavio Sanchioni, ben noto per essere l’attuale assessore comunale al bilancio e alle attività produttive. Già da questa mattina (ieri, ndr) mi sono attivato, naturalmente a mie spese, mediante una ditta privata, per rimuovere le macerie dalla stradina e per mettere in sicurezza l’area e dal pomeriggio via Cavour è tornata percorribile. Nei prossimi giorni – aggiunge – provvederemo anche alla ricostruzione della porzione di muro crollato".

Un muro sicuramente caro a molti abitanti del posto, così come tutta la zona ‘Borghetto’, ma che, è bene precisare, non centra nulla con la cinta muraria pubblica che racchiude la parte antica del paese. Sul posto, già dalle prime ore di ieri mattina, si è recato anche il personale dell’ufficio tecnico, che ha dato disposizioni su come effettuare i lavori di rimozione dei mattoni crollati e della altre macerie e poi, nel primo pomeriggio, ha fatto disporre le transenne di sicurezza per lasciare un congruo spazio tra il muro interessato dal parziale cedimento e l’area percorribile a piedi, in modo da riaprire la via al transito ed evitare disagi ai pedoni. Sui canali social sono stati molto numerosi i commenti all’accaduto e in tanti hanno evidenziato che per fortuna non si sono verificate conseguenze per le persone. C’è anche chi ha colto l’occasione per sollecitare un ceck-up su tutti i muri storici del paese.