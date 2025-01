San Costanzo, crolla un muro nella notte

San Costanzo, 13 gennaio 2025 – Questa mattina, intorno alle 2 e mezza, una porzione del muro di cinta che si affaccia su via Cavour, è crollato. Il muro, costruito da mattoni pieni, non ha probabilmente retto al peso degli anni e forse a qualche infiltrazione dovuta al maltempo di questo periodo. La via in questione si trova in zona Borghetto e il muro crollato è privato.

Fortunatamente dato anche l'orario dell'accaduto, nessuno è rimasto coinvolto dal crollo che ora ha reso impercorribile la pubblica via.