Crowdfunding per aiutare il pastore: "Così salveremo la sua attività"

Fano, 28 aprile 2024 – Il 1° maggio Fano e Pesaro si incontrano alla Fondazione Cante di Montevecchio di Fenile per sostenere l’impresa di un pastore del Montefeltro. L’hanno intitolato "Primo maggio a tutto Gas" l’evento benefico organizzato dal Gruppo di acquisto solidale fanese (GAS, con la cooperativa Sociale T-41B e ANPI) nella giornata della festa dei lavoratori, per aiutare un lavoratore di Tavoleto a riprendersi la sua azienda.

“Sarà un’occasione per stare insieme in allegria e per dare sostegno al progetto ‘Destinazione Pastore’ - spiega una delle organizzatrici, Roberta Cardinali, del Gas Fano che aderisce all’associazione promotrice Ciurma -, infatti l’intero ricavato, tolte le spese vive, sarà devoluto al progetto". Sono già 1.250 gli euro raccolti nel crowdfunding aperto da Ciurma sulla piattaforma produzionidalbasso.com, per acquistare l’azienda del 50enne Luca Pala, in serie difficoltà. "La causa va ricercata nella contabilità dei contributi del piano di sviluppo rurale - spiega la Cardinali -, oltre che nei danni subiti con la grande nevicata del 2012. E così tutta la proprietà è stata messa in liquidazione ormai 5 anni fa. Da allora seguiamo la vicenda come spettatori piuttosto impotenti, dato il prezzo base dell’asta, che era 1.800.000 euro".

Ma dopo 15 aste il prezzo è sceso ai minimi storici: 200mila euro. "Abbiamo ora finalmente l’occasione di poter agire. Il prezzo ci permette di potercene riappropriare". La prossima asta è stata fissata per il 15 maggio. L’impresa di Ciurma non impossibile. "Abbiamo quasi raggiunto la cifra necessaria - spiega la Cardinali - Questo crowdfunding, infatti, non è l’unica forma di sostegno al progetto: principalmente stiamo raccogliendo adesioni sotto forma di prestiti infruttiferi, che verranno restituiti in tempi concordabili, oppure di investimenti al MAG6 di Reggio Emilia, che aderisce al progetto. Tramite il crowdfunding e l’evento del 1° maggio ci proponiamo invece di raccogliere una piccola parte della somma necessaria, per dare la possibilità di partecipare a chi lo desidera ma non ha i mezzi per partecipare con un prestito; qui si possono donare anche piccole somme, in modo che ognuno possa sentirsi libero di partecipare e benvenuto tra noi!".

Cosa faranno poi? "Come Ciurma ri-acquisteremo l’azienda, all’asta o tramite aggiudicazione diretta. L’associazione farà poi un contratto di gestione con il pastore, ovviamente di tipo mutualistico, per il tempo necessario al disbrigo delle pratiche di esdebitamento che libererà Luca Pala dalle catene del debito e gli permetterà di rientrare nella proprietà dell’azienda. Nel frattempo l’attività produttiva continuerà con le sue caratteristiche di autonomia solidale che l’ha contraddistinta finora". Perché lo fanno? "Perché Luca non è fallito per una cattiva gestione, né per un insieme di sfortunate contingenze. È stato messo in questa situazione, lui come tante altre aziende che abbiamo conosciuto negli anni, da un modello agricolo-produttivo malato, che usa i contributi a fondo perduto per spingere verso l’agroindustria e aumenta la ricattabilità economica di chi lavora. E Luca è uno di quelli che ha resistito e vuole continuare a lavorare in dimensioni rispettose dell’ambiente e delle relazioni. Lo facciamo perché questa famiglia è anche la nostra famiglia, che da anni lavora con amore e passione per ottenere un prodotto la cui filiera inizia e finisce in azienda".