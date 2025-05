Cultura, storia e arte avanti tutta. S’accende la notte dei musei

Fano celebra "La Notte dei Musei" con l’apertura gratuita di domani, sabato 17 maggio, dalle 21 alle 24 del Museo Archeologico e la Pinacoteca: ricco il programma delle iniziative. Grazie alla preziosa collaborazione con docenti e studenti del liceo artistico "Nolfi-Apolloni" di Fano, all’interno delle sale museali prenderanno vita laboratori dimostrativi legati alle arti figurative, alla lavorazione dei metalli, all’arredo, alla scenografia, alla grafica, alla pittura e alla scultura. Nella sala Morganti, in omaggio allo scenografo fanese Giacomo Torelli (1608-1678), sarà allestito un laboratorio di scenografia e sarà possibile ammirare una selezione di opere e lastre originali provenienti dai depositi del Museo.

Ad accompagnare la serata sarà la musica dal vivo, con una performance dell’associazione Fano Jazz Club. Inoltre, saranno eccezionalmente visitabili: il Museo della via Flaminia (21–24); chiesa di San Pietro in Valle ed ex chiesa di San Francesco (21–22.30); area archeologica di Sant’Agostino, visitabile su prenotazione in due turni: ore 21.15 e ore 22 Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito. "Anche quest’anno la Notte dei Musei – commenta commenta l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi – rappresenta un’occasione speciale per riscoprire la bellezza del patrimonio culturale cittadino attraverso gli occhi dei giovani e delle nuove generazioni artistiche. È una serata che unisce l’arte, la musica e la storia della nostra città, restituendo ai cittadini luoghi straordinari da vivere e condividere in modo libero e coinvolgente". La Notte Europea dei Musei nasce su iniziativa del ministero della Cultura francese e si svolge contemporaneamente in tutta Europa per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale nazionale e europeo.

"Un’occasione unica per riscoprire in una suggestiva cornice serale il ricco patrimonio culturale custodito nei musei europei". Nelle Marche, la Notte dei Musei rientra nella XVII edizione del Grand Tour Musei ed è promossa dall’assessorato alla Cultura della Regione e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il Ministero della Cultura. Per informazioni e prenotazioni: museo archeologico e pinacoteca del Palazzo Malatestiano (0721 887845), mail: museocivico@comune.fano.pu.it museocivico.comune.fano.pu.it.

an. mar.