Cure palliative pediatriche, il Giro d’Italia a Fano

"Inguaribile non significa incurabile. Solo nelle Marche sono 550 le famiglie con un minore con patologie croniche (rare, metaboliche o di altra natura) ma mancano i centri per le cure palliative pediatriche". E proprio per portare tale tipo di cure il più possibile vicino a chi sta male è nato il "Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche": una ciclopedalata per tutti organizzata a livello nazionale dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio. Una delle tappe sarà a Fano dove la Regione ha in programma la costruzione, nell’ex area dell’ospedaletto, di un hospice pediatrico destinato a diventare punto di riferimento interegionale. La tappa di sabato prevede, alle 10, una doppia partenza: da Pesaro, in piazzale Europa (Baia Flaminia) e da Fano (parcheggio ex ospedaletto, via Tazzoli 15) con un punto di ritrovo comune a Bagni Elsa, a Fosso Sejore. "Una ciclopedalata adatta a tutti, piccoli e grandi, – ha spiegato la presidente della Fondazione Wanda Di Ferdinando, Federica Maria Panicali – che organizziamo per promuovere le cure palliative pediatriche di cui tutti dovrebbero beneficiare senza doversi allontanare da casa. Non si tratta di buon cuore ma di un diritto".

"Purtroppo – ha commentato Elmo Santini presidente di Maruzza Marche – i centri per le cure palliative pediatriche in Italia sono 5 contro i 350 per gli adulti. Curare i bambini vicino a casa sarebbe vantaggioso anche dal punto di vista economico in quanto permetterebbe alla Regione di risparmiare 40 milioni l’anno. Inoltre solo il 10% delle coppie che devono affrontare la malattia inguaribile di un figlio riesce a salvarsi mentre i fratelli si ammalano psicologicamente perché si sentono abbandonati e non guariranno più". Il dottor Carlo Alberto Brunori, vicepresidente dell’associazione Maruzza, ha parlato del ruolo degli hospice pediatrici "per dare sollievo alle famiglie che non conoscono sabati, domeniche o festività: lungo l’Adriatico non ne esistono". Il sindaco Luca Serfilippi ha ricordato l’avvio dell’iter per l’hospice pediatrico di Fano quando ancora era consigliere regionale mentre "adesso siamo nella fase della progettazione". "Le cure palliative pediatriche – ha aggiunto l’assessore ai Servizi sociali Lucia Tarsi – sono un atto di civiltà".

Anna Marchetti