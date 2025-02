Curzi, l’assessore trattorista: "Operativo anche al Carnevale"

di Tiziana Petrelli

Quando si pensa al Carnevale di Fano, le prime immagini che vengono in mente sono quelle delle grandi sfilate, dei carri colorati, della musica e delle risate. Ma dietro a ogni carro c’è un "eroe silenzioso", un trattorista che lavora instancabilmente per far sì che tutto scorra alla perfezione. Uno dei protagonisti più curiosi in questo ruolo, quest’anno è sicuramente l’assessore Alessio Curzi, che per il secondo anno ha deciso di partecipare all’evento nel reparto operativo, come volontario. Ma se nel 2024 la sua presenza era passata inosservata, quest’anno è stata tutta un’altra musica.

Assessore, di nuovo al volante del motore del Carnevale. Com’è andata la sua esperienza?

"Beh, è andata come l’anno scorso, solo che quest’anno la situazione è diversa. Nel 2024 ho preso il trattore perché alla Carnevalesca mancavano alcuni mezzi. Così Aset ha messo a disposizione un suo messo e un suo dipendente che fosse in grado di guidarlo. La mia famiglia ha una piccola azienda agricola, sono avvezzo a star nei campi sul trattore, per cui la scelta è ricaduta su di me. Tra l’altro mia sorella, che già lo faceva prima di me, mi ha incoraggiato a fare quest’esperienza. Che in effetti mi è piaciuta molto. L’anno scorso come dipendente Aset, sono stato pagato per la giornata lavorativa. Quest’anno invece, come volontario, non ho ricevuto alcun compenso. L’ho rifatto volentieri perché per me in quest’anno non è cambiato nulla, il Carnevale è una passione che vivo fin da quando ero piccolo e continuerò a farlo".

I colleghi della giunta cosa ne pensano?

"Quando ho detto loro che stavo valutando di ripetere l’esperienza, non mi hanno influenzato. Nessuno mi ha detto se fosse opportuno o meno, anzi, hanno capito che è un’azione che mi fa sentire vicino alla gente. In effetti, credo che questa partecipazione sia in linea con il mio ruolo di assessore all’operatività. Sono un assessore che non ha paura di rimboccarsi le maniche".

Quindi preferisce il trattore alla tribuna istituzionale?

"Non è che disprezzi la tribuna istituzionale, anzi, mi piacerebbe andarci ogni tanto, ma il mio posto, come sempre, è con la gente. Se mi chiedessero di salire sulla tribuna, ci andrei volentieri, ma sinceramente il trattore è sempre il posto che mi sento più naturale. Sono felice di vivere la festa con chi sta sulla strada, e non sopra".

Ha qualche aneddoto curioso da raccontare?

"Molti mi fermano e mi dicono ‘L’assessore con il trattore!’. Lo trovo divertente, perché per me non è una novità, ma per i cittadini sì. È bello sentirsi riconosciuti, ma anche ricordare che sono una persona come tante altre. La gente apprezza la mia partecipazione e, a volte, anche qualche battuta leggera".

A proposito di leggerezza… domenica ha avuto la responsabilità di trainare il carro con l’ospite d’onore, Massimo Boldi. Com’è stato?

"È stato un onore. Il carro ‘Carnaval Story’ è un carro davvero speciale, e la presenza di Massimo Boldi lo ha reso ancora più emozionante"

Com’è la giornata tipo di un trattorista?

"Un trattorista inizia a lavorare presto, alle 6.30 di mattina, e finisce verso le 9.30 di sera. È un lungo impegno, ma che faccio con passione. La fatica è tanta, ma alla fine ne vale sempre la pena. Non si tratta solo di guidare il trattore, ma di stare in mezzo alla gente, di sentire la festa che cresce intorno".