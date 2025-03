Curzi nel tritacarne, maggioranza in soccorso

I consiglieri comunali Davide Delvecchio e Andrea Montalbini (Fratelli d’Italia) sono i primi a scendere in campo in soccorso dell’assessore alla Mobilità Alessio Curzi finito nel tritacarne dopo la fallimentare sperimentazione, nella giornata di lunedì, di una nuova viabilità in via dell’Abbazia (doppio senso di marcia) e in via IV Novembre (inversione del senso unico). Il giorno successivo si è aggiunta la lista del sindaco Fano Cambia Passo, con la quale Curzi si è candidato alle elezioni comunali. "La sperimentazione – affermano Delvecchio e Montalbini – è stata un tentativo coraggioso e responsabile di trovare soluzioni alla circolazione cittadina. Il fatto che non abbia prodotto i risultati sperati non è sinonimo di incompetenza, bensì di un approccio pragmatico e basato sull’esperienza diretta". I due consiglieri di maggioranza parlano di "attacchi strumentali" nei confronti di Curzi e definiscono "priva di fondamento la richiesta di dimissioni provenienti da una lista civica (La Fano dei Quartieri ndr) ormai inesistente nel panorama politico locale capace solo di criticare senza proporre soluzioni concrete".

Delvecchio e Montalbini riconoscono all’assessore Curzi e al sindaco Luca Serfilippi "trasparenza e responsabilità nell’ammettere gli esiti negativi della sperimentazione e ponendo l’attenzione sull’analisi dei dati raccolti per pianificare strategie future più efficaci". Per Fano Cambia Passo "Sfruttare la modifica della viabilità già prevista per il Carnevale per programmare un test sulla circolazione, dimostra il pragmatismo dell’amministrazione. Con questa decisione si è evitato di rimuovere e poi ripristinare barriere già predisposte, con risparmio di risorse e senza creare disagi nei giorni successivi. Nel momento in cui i risultati non hanno risposto alle aspettative, Curzi lo ha riconosciuto pubblicamente. Un assessore e una giunta che non impongono decisioni dall’alto, ma le analizzano e le verificano prima di adottarle".

Di tutt’altro avviso la Fano Cresce, lista d’opposizione, che nel sottolineare "la fallita sperimentazione" chiama l’amministrazione comunale "a spiegare le ragioni di tale intervento. L’impressione è che la destra sia più che altro impegnata a dare ascolto a quelle voci, spesso rumorose, che chiedono la rimozione o il depotenziamento dei dispositivi di mitigazione del traffico, sostenendo il diritto dei veicoli a non avere ostacoli nella libera e rapida circolazione". E con riferimento alla rimozione dei dossi nel centro di Roncosambaccio, il segretario di Fano Cresce, Stefano Amatori, considera "imbarazzante ascoltare per bocca di un assessore di questa giunta l’uso del diritto alla salute degli autisti dei mezzi pubblici, per quanto sacrosanto, come argomento a sostegno della rimozione di attraversamenti pedonali rialzati. Gli incidenti, che coinvolgono quasi quotidianamente pedoni e ciclisti, non sono un fenomeno inevitabile, bensì una sfida che richiede interventi strategici, coordinati e mirati".

Anna Marchetti