Curzi verso la presidenza Aset. Fd’I insiste sul terzo assessore

Scontro tra il sindaco Luca Serfilippi e Davide Delvecchio (Fratelli d’Italia): in gioco la terza poltrona da assessore per il partito della Meloni. Il sindaco ha considerato irricevibili le richieste di Fratelli d’Italia (3 assessorati, il vice sindaco e la presidenza del consiglio comunale) e si è dimostrato irremovibile sullo schema da lui predisposto di 2 assessorati per Fd’I, 2 per la Lega, 1 per Fano Cambia Passo, 1 per Forza Italia e 1 Civici Fano. Qualcuno racconta che il sindaco avrebbe consigliato a Fd’I che chiede sempre di più di non tirare troppo la corda perché si potrebbe rompere. Se non cambierà lo schema in giunta dovrebbero entrare Loretta Manocchi (che sarà anche vice sindaco) e Lucia Tarsi di Fratelli d’Italia, Alberto Santorelli e Gianluca Ilari della Lega, Enzo Di Tommaso per Forza Italia, Loredana Maghernino per Civici Fano.

Per quanto riguarda Fano Cambia Passo se Alessio Curzi dovesse assumere la presidenza di Aset, l’assessorato potrebbe andare a Marco Bavosi o Luciano Cecchini. La Lega però continua rivendicare la guida di Aset per Alessandro Brandoni. La presidenza del consiglio dovrebbe essere affidata a Fratelli d’Italia, molto probabilmente Davide Delvecchio. Per quanto riguarda le tensioni tra Udc e Forza Italia, quest’ultimo avrà sicuramente il consigliere comunale, perché Fiammetta Rinaldi non andrà a ricoprire alcun ruolo ad Aset, e l’assessore. Oggi pomeriggio incontri bilaterali Serfilippi-Fd’I e Serfilippi-Lega, i due partiti che continuano ad avanzare richieste. Per domani il sindaco vuole avere definito squadra e deleghe.

An. Mar.