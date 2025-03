Da aprile nuovo regolamento per l’uso degli impianti sportivi

Entrerà in vigore l’1 aprile di quest’anno il nuovo regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali. "Per garantire un passaggio graduale al nuovo sistema, i contratti in essere – ha spiegato l’assessore allo Sport Alberto Santorelli – con scadenza successiva al primo settembre saranno prorogati fino al 30 giugno dell’anno successivo".

Soluzione adottata per agevolare il lavoro degli uffici e per far sì che le concessioni avvengano al termine della stagione sportiva. Le principali novità del regolamento, rese note ieri mattina dall’assessore Santorelli, riguardano prima di tutto la classificazione degli impianti in tre categorie: grandi, medi e piccoli. Non se ne potranno gestire più di cinque (con un massimo di uno grande, due medi e tre piccoli). Fissata anche la durata della gestione: 6+3 anni per i grandi, 4+2 anni per i medi e 3+1 anno per i piccoli. Inoltre i gestori, al momento della gara, dovranno indicare gli investimenti che intendono realizzare sugli impianti in gestione, entro i primi due anni dalla presa in possesso dell’impianto.

"Non sarà più possibile, come accadeva in passato, – ha chiarito Santorelli – rinviare gli interventi fino al termine della concessione. Questa misura garantirà una manutenzione più tempestiva e un costante miglioramento delle strutture". L’assessore Santorelli ci tiene a sottolineare come, nella gestione delle strutture sportive, "la priorità dovrà essere assicurata alle attività agonistiche e giovanili, nonché alle iniziative dedicate ai soggetti diversamente abili. Solo dopo aver garantito spazi adeguati a queste categorie sarà possibile destinare gli impianti ad attività ricreative o amatoriali".

Altra novità importante introdotta dal nuovo regolamento riguarda la possibilità di acquisire aree pubbliche, a destinazione sportiva, per la costruzione di impianti dedicati allo sport. Nel caso l’amministrazione ne ravvisi l’interesse si procederà con un avviso pubblico per acquisire eventuali e ulteriori proposte. In loro assenza si procederà alla libera negoziazione del prezzo, delle condizioni di vendita e di utilizzo dell’impianto.

"Questa riforma – ha concluso Santorelli – è un passo decisivo verso una gestione più moderna ed efficiente dello sport cittadino. L’obiettivo è dare a Fano impianti sportivi sempre più accessibili, ben gestiti e adeguati alle esigenze della città sulla base di norme chiare che potranno far crescere qualitativamente le attività sportive".

Anna Marchetti