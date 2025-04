Da Fano a Cirene. Tutto in un libro

"Fano, le Marche, Cirene" è il titolo del volume che il Centro Studi Vitruviani ha pubblicato dall’editore Marsilio con il quale si è inteso rendere omaggio alla professoressa fanese Valeria Purcaro, docente di archeologia classica all’Università di Urbino e per anni vicepresidente del centro. "Questo volume – dice Dino Zacchilli, presidente del Centro Studi Vitruviani – raccoglie gli atti e non solo della giornata di studi tenutasi a Fano il 28 ottobre 2022 in memoria della professoressa Purcaro".

Curato da Oscar Mei, il libro contiene venti saggi, scritti da studiosi di archeologia, storia dell’arte, geografia e storia greca, romana, medievale e moderna, incentrati sui luoghi cari a Valeria Purcaro: vale a dire Fano, città legata al grande architetto Vitruvio Pollione, poi l’area marchigiana, ricca di beni culturali e vestigia e infine Cirene, antica metropoli e unica colonia greca in terra africana. Gli autori sono: Anna Maria Ambrosini Massari, Gabriele Baldelli, Rodolfo Battistini, Maria Augusta Bertini, Massimo Bonifazi, Umberto Bultrighini, Lorenzo Cariddi, Enzo Catani, Anna Cerboni Baiardi, Laura Cerri, Bonita Cleri, Luciano De Sanctis, Daniele Diotallevi, Anna Lia Ermeti, Anna Falcioni, Silvia Maria Marengo, Oscar Mei, Silvia Morelli, Gianfranco Paci, Cecilia Prete. Il volume si trova in vendita on line e nelle librerie (38 euro).

s.c.