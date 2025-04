Da Fano alla Francia e ritorno: "Giro un film su un emigrato"

di Silvano ClappisL’attore fanese Emanuele Giorgi, volto noto del cinema francese grazie alla fortunata serie televisiva "Plus belle la vie", di recente in "Emily in Paris" su Netflix, e oggi Directeur d’Acteurs per TF1, girerà il suo primo film da regista dal titolo "Kaire", parola che in greco indica quella forma di saluto universale che tutti gli eroi epici, perduti nella loro ricerca, si scambiavano fraternamente. La bella novità è che dopo aver girato il corto in bianco e nero che ha vinto a Parigi la borsa "Adami Declencher 2023" (ente che sostiene gli attori nei loro progetti di spettacolo) Emanuele Giorgi ha deciso di girare la pellicola proprio a Fano, sua città natale nel prossimo mese di maggio.

Si tratta di un film "sperimentale", audace e indipendente che associa una squadra di artisti e tecnici francesi e italiani di grande valore. Oltre alla regia, Emanuele Giorgi interpreterà il protagonista e sarà affiancato dalla celebre attrice italiana Giorgia Trasselli (vista in "Casa Vianello" e "In nome del popolo italiano") e dal performer, filologo e grecista Angelo Tonelli nonché da alcuni attore fanesi, come Fabrizio Bartolucci, Sandro Fabiani, Marco Florio, mentre la squadra tecnica potrà contare sullo steadcamer Valentin Monge – un operatore di ripresa che ha girato film come "The Bourne Identity", "Nella Casa", "Una lunga domenica di passioni" – e sul fanese Stefano Furlani direttore della fotografia ("Pescamare", "Cartapesta"), tanto per fare qualche nome.

La pellicola narra la storia di un emigrato che rientra a casa per rifare la sua carta di identità nel mese di agosto, scontrandosi con la burocrazia italiana e con il fatto di aver perso la voce durante il viaggio di ritorno. Alcuni angoli più suggestivi di Fano, dalla ex chiesa di San Francesco alla spiaggia del Lido faranno da sfondo alla vicenda. Ovviamente la scelta di girare quasi tutto il film a Fano è un omaggio che Emanuele Giorgi ha voluto fare alla città dove è nato nel 1978 e dal quale ora spera in qualche aiuto per questa produzione italo-francese targata "Yatta-Movies". "Cari amici ed ex concittadini fanesi – ci ha detto Emanuele Giorgi al telefono da Marsiglia – se volete sostenere questo nostro progetto avrete fatto abbastanza. L’importante è anche ne parliate e condividete il nostro messaggio sui social cercando il nostro cortometraggio italo-francese "Kaire" che è un’anteprima di ciò che gireremo a Fano agli inizi di maggio. Si tratta di un progetto che, spero, potrà fare bene alla città e portare un po’ di bellezza anche fuori dai vostri confini". Per condividere e partecipare alla raccolta fondi basta andare sul seguente link: https://don-express.proarti.fr/kaire-0