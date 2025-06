Da Fano Darderi alla conquista dell’Inghilterra

C’è un altro marchigiano oltre a Luca Nardi che a Wimbledon scenderà in campo lunedì per il primo turno del tabellone principale. Si tratta di Luciano Darderi (foto), n° 56 del ranking Atp, che affronterà il 27enne russo Roman Safiullin, n. 75 della graduatoria mondiale.

Il 23enne nato in Argentina, ma fanese di origine, è partito insieme al padre Gino che gli funge da coach per Londra proprio dalla città della Fortuna, dove si era allenato la scorsa settimana. "È stato come sempre con noi – conferma Leonardo Prencipe presidente del Circolo Tennis Fano – insieme a suo padre e a suo fratello Vito Antonio. Una settimana di allenamenti tra Fano e Cattolica dove c’è il suo ex maestro Galimberti che penso gli siano serviti per allentare un po’ la tensione della vigilia di questo importante appuntamento per lui".

Una volta arrivato nella capitale inglese Luciano Darderi è stato protagonista di un’esibizione con Matteo Berrettini al "Giorgio Armani Tennis Class" di Hurlingham: per la cronaca ha vinto il romano 4/6, 6/3, 14/12 in poco più di un’ora. Darderi e Nardi sono i due maggiori rappresentanti nella storia del tennis marchigiano maschile. L’italo argentino ha vinto 2 titoli Atp 250, il secondo proprio il 31 marzo scorso a Marrakech contro Griekspoor ed ha raggiunto la migliore posizione nel ranking lo scorso anno, il 5 agosto, raggiungendo il 32° posto.

"Safiullin è un avversario piuttosto esperto anche perché ha qualche anno più di lui – dice il presidente del Circolo Tennis Fano, Leonardo Prencipe – ma io penso che sia alla sua portata. Se riuscirà a giocare il suo tennis però Luciano è in grado di superare il primo turno a Wimbledon sarebbe per lui la prima volta oltre che una grossa soddisfazione personale. L’ho visto partire da Fano molto carico e molto consapevole della sua forza. Per noi avere un rappresentante a Wimbledon è un grande onore e sono sicuro che Luciano farà di tutto per regalarci un’altra soddisfazione".

Silvano Clappis