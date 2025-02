"Da Serfilippi avviso di sfratto alla Polizia locale. Ordinato lo sgombero di garage e magazzini"

"Avviso di sfratto alla Polizia locale". Lo denuncia la consigliera del Pd, Sara Cucchiarini. Il provvedimento, da parte del sindaco Luca Serfilippi, riguarderebbe "lo sgombero del piazzale, del garage e dei magazzini mettendo di fatto i mezzi (auto, moto e biciclette) in mezzo alla strada, un po’ come sta facendo con tutto il Comando dove lavorano circa 60 agenti". Tutto questo sarebbe collegato all’avvio dei lavori della nuova biblioteca Federiciana che, almeno per la parte storica (2,5 milioni di fondi Pnrr), vanno conclusi entro giugno 2026. "Dove parcheggeranno in mezzi – si chiede Cucchiarini – nei parcheggi blu di via Mura Malatestiane? Invece di trovare soluzioni alternative e dare prospettive di breve e lungo termine rispetto a una nuova e più adeguata collocazione, il sindaco ha semplicemente invitato i vigili a sgomberare".

La consigliera, con il Pd e i 5 Stelle e Fano Cresce, ha presentato un’interrogazione per capire quale sia l’intenzione dell’Amministrazione sull’utilizzo della Caserma Paolini che la precedente giunta avrebbe voluto in parte destinare alla Polizia locale. "Sulla Caserma Paolini (l’ex palazzina comando e il piazzale sono di proprietà comunale da maggio 2024, ndr) il sindaco non sta facendo nulla, non sta neanche utilizzando i 200mila euro che gli abbiamo lasciato per la pulizia del piazzale e il relamping dei lampioni. Invece di rifunzionalizzare la palazzina comando, finalmente nostra, perde tempo ed energie su immobili che non sono del Comune come l’ex Vittoria Colonna, con un parcheggio a pagamento deserto. Quelle risorse poteva essere convogliate sulla Caserma Polini anche per accogliere in futuro il comando della Polizia locale e gli altri servizi comunali. Serfilippi fa tanta propaganda sulla sicurezza, compra i bastoni distanziatori ma intanto sfratta il Comando".

Anna Marchetti