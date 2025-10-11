Da Serfilippi bacchettate a Paolini: "Non può deridere e offendere Fano"

"Le affermazioni di Paolini sono imbarazzanti, chieda scusa ai cittadini di Fano e Urbino". Il sindaco Luca Serfilippi non ha gradito le dichiarazioni del presidente della Provincia, Giuseppe Paolini che, all’aspirazione di Fano ad ottenere il riconoscimento di capoluogo insieme a Pesaro e a Urbino, ha replicato: "Stiamo attenti a non cadere nel ridicolo non possiamo diventare la provincia dei Puffi (Pesaro Urbino, Fano, Fossombrone, Isola del Piano)". Sempre Paolini ha definito "assurda" l’idea del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, di realizzare una doppia entità amministrativa provinciale: la provincia di Fano-Pesaro e la provincia di Urbino. "Gambini – ha aggiunto Paolini – pensa di essere il Duca del Montefeltro".

Sindaco cosa non ha gradito delle dichiarazioni di Paolini, il riferimento alla Provincia dei Puffi? "Il presidente di una istituzione pubblica non può deridere e offendere Fano, terza città delle Marche, e Urbino, capoluogo e realtà ricca di storia e cultura: io non lo farei mai. Tra l’altro non sottovaluterei la proposta di Gambini che rappresenta le istanze del Montefeltro dove ci sono comuni che vorrebbero andare in Emilia Romagna. Ricordiamoci anche che il Montefeltro avrà un suo rappresentante in consiglio regionale, il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini, solo se Enrico Rossi (eletto consigliere regionale della Lega ndr) entrerà nella giunta Acquaroli".

Lei cosa pensa di fare per ottenere il riconoscimento di capoluogo? "Ho dato mandato al segretario generale del Comune di studiare l’iter che prevede il passaggio in consiglio comunale e in consiglio regionale, per poi arrivare alla decisione finale del governo. Un percorso lungo e complesso ma, visto l’attuale contesto politico di centrodestra, perseguibile in due anni. Mi auguro che la politica (il riferimento è al presidente Paolini e al sindaco di Pesaro Andrea Biancani ndr) affronti il tema seriamente, senza sorrisi e senza ironie. Importante sarà capire l’atteggiamento del Pd locale, se difenderà gli interessi di Fano o se seguirà le indicazioni di Paolini e Biancani. In questi anni Fano è stata privata di diversi servizi, dalla Caserma Paolini e al Tribunale. C’è ancora la sede del Giudice di Pace che finanziamo con 300 mila e che potremmo risparmiare se diventassimo co-capoluogo".

Fano capoluogo di quali vantaggi godrebbe? "Come sanno bene amministratori esperti come Paolini e Biancani, il riconoscimento assicurerebbe a Fano importanti vantaggi economici, come l’accesso ai bandi riservati solo ai capoluoghi. E’ finito il tempo in cui Fano veniva relegata al ruolo di fanalino di coda di Pesaro. Spero che, da adesso in poi, sulle questioni importanti relative alla gestione dei rifiuti (Ata) e dell’acqua (Ata), Paolini assuma il ruolo di garante che gli compete come presidente della Provincia e che finora non ha mai svolto".

Lei cosa chiede per Fano? "Fino ad oggi sono stato estremamente rispettoso del ruolo del presidente della Provincia ma d’ora in poi servono atteggiamenti e fatti nuovi: Paolini non può essere espressione di una parte politica anche perchè il centrodestra ha dimostrato di avere la maggioranza in provincia. Il Pd ormai ha solo tre esponenti su cui contare il sindaco di Pesaro, un uomo solo al comando e in grande difficoltà, il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, un politico per tutte le stagioni, e il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, ruolo in cui fu messo qualche anno fa dall’allora sindaco Matteo Ricci".

E dunque? "Se in Provincia Paolini svolgerà il suo ruolo di arbitro in maniera corretta, io farò altrettanto, se invece penserà a rappresentare il Pd da parte mia troverà la più ferma opposizione. Da consigliere provinciale inizierò a consultare gli atti della Provincia, che non mi sembra navighi in così buone acque né dal punto di vista economico né sotto il profilo amministrativo".

Anna Marchetti