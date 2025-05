"Da zero a cento". Festa senza età

FANOSi chiama "Da 0 a 100 e oltre" la giornata che oggi, alle 10 in piazza Marcolini, chiuderà l’anno educativo del progetto "I sapori che uniscono". Un’iniziativa che da cinque anni coinvolge i bambini del nido "Dire Fare Giocare" e i residenti della struttura Familia Nova in un percorso fatto di laboratori, esperienze condivise e piccoli gesti quotidiani. L’edizione di quest’anno ha avuto al centro il cibo. La giornata conclusiva vuole essere un momento di festa aperto alle famiglie e all’intera comunità, con la partecipazione del sindaco e degli assessori Maghernino e Manocchi per un saluto istituzionale.