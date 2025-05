Dal Comune 10mila euro per chi apre un’attività

Diecimila euro a fondo perduto, dal mese di luglio, per chi avvierà una nuova attività commerciale o di servizi nei centri storici del capoluogo e della frazione di Castelvecchio, colpiti entrambi negli ultimi anni da tante chiusure di negozi, bar, edicole e altri esercizi. E’ la misura predisposta dal sindaco di Monte Porzio Marco Moscatelli, che spiega: "Nell’ultima seduta di consiglio, durante la quale è stato approvato il consuntivo 2024, abbiamo deliberato una variazione di bilancio che prevede un contributo una tantum di 10mila euro per coloro che attiveranno una nuova attività nei nostri centri storici di Monte Porzio e di Castelvecchio". Il tutto va nella logica di rivitalizzare il cuore dei questi paesi: "Fino a pochi anni fa sia nel centro di Monte Porzio che di Catelvecchio – riprende Moscatelli – avevano numerosi esercizi, che via via hanno abbassato le saracinesche, tanto che ora nel capoluogo abbiamo soltanto una rivendita di generi alimentari, una parrucchiera e un circolo gestito da un’associazione, mentre a Castelvecchio resistono una merceria, un bar, una parrucchiera e un negozio di frutta e verdura". "Di fronte a tale penuria di esercizi la variazione di bilancio approvata prevede risorse per coloro che vi vogliono investire". Altre misure nella stessa direzione sono previste per il 2026, "con un abbattimento del 50% della Tari, che riguarderà anche gli esercizi commerciali già presenti nei due centri".