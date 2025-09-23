Dal Dna ai micro-mostri. Alla scoperta della scienza

La scienza torna a incontrare la città. Venerdì il Palazzo San Michele aprirà infatti i suoi laboratori al pubblico per la Notte europea dei ricercatori, un evento che trasforma per un giorno il cuore di Fano in un centro di esperienze, scoperte e dialoghi con chi ogni giorno dedica la propria vita alla ricerca. La manifestazione, che si svolge in centinaia di città europee, vuole avvicinare il pubblico al mondo della scienza, non solo presentando risultati, ma svelando i processi, la passione e la curiosità che animano il lavoro quotidiano dei ricercatori. Nel cuore della città, a pochi metri dall’Arco d’Augusto, studenti, famiglie e semplici curiosi potranno entrare nei laboratori universitari e scoprire da vicino le ricerche condotte a Fano: dalle indagini biomediche contro il cancro allo studio di virus e batteri, fino alle malattie genetiche rare.

Si parte con le visite guidate al complesso architettonico e ai laboratori sotto il titolo "Venite, venite, hanno aperto i laboratori!". Per chi vuole scrutare l’invisibile, "Uno sguardo al Dna" mostrerà i trucchi dei ricercatori per rendere visibile ciò che sfugge all’occhio umano. I più piccoli, tra gli 8 e i 13 anni, potranno invece partecipare all’attività "I micro-mostri sono in mezzo a noi", osservando muffe e batteri che popolano la vita quotidiana: un laboratorio che richiede prenotazione. Non mancheranno i "Dialoghi di scienza", momenti di confronto che uniscono parole e musica. Novità di quest’anno è la partecipazione del Fano Marine Center, con attività dedicate al mare. "Aprire i laboratori e raccontare il mestiere del ricercatore significa condividere non solo il valore della scienza, ma anche l’entusiasmo, la curiosità e la passione di chi gni giorno si dedica alla ricerca", spiega Stefano Amatori, docente del Dipartimento di Scienze biomolecolari.

ti.pe.